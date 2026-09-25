ولا ترتبط المشكلة عادة بحركة واحدة، بل بتراكم ساعات من النشاط غير المعتاد، وتكرار بعض الحركات، والبقاء في الوضعية نفسها مدة طويلة.

وقد يفسر ذلك ظهور الألم أو تفاقمه لدى بعض الأشخاص خلال أيام يفترض أنها مخصصة للراحة.

المطبخ يرهق الظهر

قد يؤدي الوقوف فترات طويلة أثناء إعداد الطعام، مع الانحناء المتكرر ورفع الأواني والأغراض الثقيلة، إلى زيادة الإجهاد الواقع على عضلات الظهر.

ولا توجد وضعية واحدة مثالية يمكن الحفاظ عليها طوال الوقت، إذ تكمن الخطورة في الثبات الطويل وتكرار الحركة نفسها. لذلك يفيد تغيير وضعية الجسم، وتقريب الأدوات المستخدمة، وتقسيم المهمات، وأخذ فترات قصيرة للحركة.

وعند رفع الأغراض الثقيلة، يفضل الاقتراب منها وثني الركبتين واستخدام قوة الساقين، مع إبقاء الحمل قريبا من الجسم.

كما ينبغي تجنب رفع الأغراض أثناء الالتفاف السريع بالجذع، لأن الجمع بين الحمل والالتواء قد يزيد الضغط على الظهر.

الحقائب ليست المشكلة الوحيدة

قد تبدأ معاناة السفر قبل الوصول إلى الطائرة أو السيارة، خصوصا عند سحب حقائب ثقيلة أو رفعها إلى صندوق السيارة أو الرفوف المرتفعة.

ويفضل عدم تحميل حقيبة واحدة وزنا كبيرا، وطلب المساعدة عند رفع الأمتعة الثقيلة، بدلا من محاولة التعامل معها في وضعية غير مريحة.

لكن مشكلة السفر لا تقتصر على الحقائب، فالجلوس ساعات من دون حركة قد يزيد التيبس والشعور بعدم الراحة.

ولا يعني ذلك أن وضعية جلوس واحدة "خاطئة" هي السبب، بل إن بقاء الجسم في الوضعية نفسها مدة طويلة يمثل العامل الأهم.

وخلال الرحلات الطويلة، يمكن تغيير وضعية الجلوس بصورة دورية، والوقوف أو المشي لبضع دقائق عندما يكون ذلك ممكنا. وفي الرحلات البرية، تساعد التوقفات المنتظمة على تحريك الجسم وتقليل التيبس.

الراحة الطويلة ليست الحل

عند ظهور الألم، قد يبدو الاستلقاء ساعات طويلة الخيار الأسرع، لكن الراحة التامة والمطولة ليست الحل الأفضل في كثير من حالات آلام الظهر غير المحددة.

وتوصي إرشادات طبية بالحفاظ على حركة معتدلة ضمن حدود القدرة، ومواصلة الأنشطة اليومية التي لا تؤدي إلى زيادة واضحة في الألم، مع تجنب الحركات أو الأحمال التي تفاقمه.

ولا يعني ذلك تجاهل الألم أو مواصلة نشاط شاق، بل تحقيق توازن بين الحركة وتخفيف الإجهاد، بدلا من ملازمة السرير فترات طويلة قد تزيد التيبس وتضعف العضلات.

متى يستدعي الألم تقييما طبيا؟

تتحسن حالات كثيرة من آلام الظهر مع الوقت والحركة المعتدلة، لكن بعض العلامات تستدعي تقييما طبيا، خصوصا إذا كان الألم شديدا أو مستمرا أو يزداد سوءا، أو ظهر بعد سقوط أو إصابة.

وينبغي طلب رعاية طبية عاجلة إذا ترافق الألم مع ضعف مفاجئ أو متزايد في الساقين، أو خدر شديد، أو فقدان السيطرة على التبول أو التبرز. كما يستحق الألم المصحوب بحمى أو فقدان غير مفسر للوزن استشارة الطبيب.

وتبقى الوقاية مرتبطة بمنع تراكم الإجهاد: تغيير وضعية الجسم، وتقسيم الأعمال، وطلب المساعدة عند حمل الأشياء الثقيلة، وأخذ فترات للحركة خلال السفر والجلوس الطويل. فالعطلة لا تؤذي الظهر بحد ذاتها، لكن التغير المفاجئ في النشاط والثبات لساعات قد يحولان وقت الراحة إلى مصدر للألم.