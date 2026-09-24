وتكمن المشكلة في فجوة علمية كبيرة بين التعرف إلى الصوت وفهم معناه. فقد يكتشف النموذج أن نداء معينا يتكرر عندما يقترب حيوان أو يظهر خطر، لكن ذلك لا يكفي لإثبات أن النداء يعني "اقترب" أو "خطر" بالمعنى الذي يفهمه الإنسان.

هذا الفارق يثير سؤالا يتجاوز قدرة التقنية: هل يقترب الذكاء الاصطناعي فعلا من فهم الحيوانات، أم أنه يقدم أنماطا مقنعة قد نخطئ نحن في تفسيرها؟.

دولفين جيما يسمع ولا يترجم

أحد أبرز المشروعات في هذا المجال هو "دولفين جيما"، الذي طورته غوغل بالتعاون مع مشروع الدلافين البرية ومعهد جورجيا للتكنولوجيا.

تدرب النموذج على قاعدة واسعة من تسجيلات الدلافين، ويستطيع تحليل الأصوات واكتشاف التسلسلات المتكررة والتنبؤ بالصوت الذي قد يأتي لاحقا، إلى جانب توليد أصوات تشبه نداءاتها.

لكن هذه القدرات لا تعني أنه يعرف المقصود من تلك الأصوات. فالتنبؤ بالصوت التالي يشبه قدرة النماذج اللغوية على توقع الكلمة التالية داخل جملة، من دون أن يشكل ذلك وحده دليلا على فهم تجربة الحيوان أو ما يريد التعبير عنه.

وتأمل الفرق العلمية أن تساعد هذه الأدوات في ربط الأصوات بالسلوك والسياق، تمهيدا لبناء مفردات مشتركة محدودة بين البشر والدلافين. إلا أن المشروع لا يدعي امتلاك مترجم فوري للغة الدلافين.

هل تنادي الفيلة بعضها بالأسماء؟

أظهرت دراسة منشورة في دورية "نيتشر إيكولوجي أند إيفولوشن" أن فيلة السافانا الإفريقية قد تستخدم نداءات فردية شبيهة بالأسماء عند مخاطبة أفراد محددين.

واستخدم الباحثون التعلم الآلي لتحليل النداءات، ثم أجروا تجارب شغلوا خلالها تسجيلات للفيلة. وأظهرت النتائج أن الفيل كان يستجيب بقوة أكبر للنداء الموجه إليه مقارنة بنداءات موجهة إلى أفراد آخرين.

وتقدم النتائج دليلا لافتا على وجود معلومات تحدد هوية المتلقي داخل بعض النداءات، لكنها لا تعني أن العلماء أصبحوا قادرين على ترجمة الحديث الكامل بين الفيلة أو تحديد جميع الرسائل الموجودة داخله.

أبجدية حيتان العنبر

وفي مشروع "سيتي"، حلل الباحثون آلاف النقرات القصيرة التي تستخدمها حيتان العنبر في التواصل، وكشفوا تغيرات منظمة في الإيقاع والسرعة وعدد النقرات والإضافات الصوتية.

ووجدت دراسة منشورة في دورية "نيتشر كوميونيكيشنز" أن هذه العناصر يمكن أن تتحد بطرق مختلفة، ما يشير إلى امتلاك نداءات الحيتان بنية أكثر تعقيدا مما كان معروفا.

لكن الباحثين أنفسهم أكدوا أنهم لا يعرفون حتى الآن ماذا تقول الحيتان. فاكتشاف بنية تشبه الأبجدية لا يعني تلقائيا معرفة الكلمات أو المعاني التي تنقلها.

خطر الترجمة الوهمية

يمكن للذكاء الاصطناعي أن يجد ارتباطا بين صوت وسلوك معين، لكن الارتباط قد لا يكون المعنى الحقيقي للنداء. وقد يتأثر الصوت بهوية الحيوان أو عمره أو حالته الانفعالية أو البيئة المحيطة به، وليس برسالة واحدة قابلة للترجمة.

كما أن التواصل الحيواني لا يعتمد على الصوت وحده، بل قد يشمل الحركة واللمس والروائح ووضعية الجسم والإشارات البصرية. ولذلك فإن تحليل التسجيلات بمعزل عن هذه العناصر قد ينتج تفسيرات ناقصة أو مضللة.

ولا تعني هذه القيود أن الذكاء الاصطناعي فشل، بل إنه منح العلماء قدرة غير مسبوقة على فرز التسجيلات واكتشاف أنماط يصعب على البشر ملاحظتها.

الآلة أصبحت تسمع تفاصيل لم نكن نسمعها، لكنها لا تزال بعيدة عن إثبات أنها تفهمها. وحتى ذلك الحين، يبقى "مترجم الحيوانات" وعدا علميا مثيرا، لا حقيقة أصبحت بين أيدينا.