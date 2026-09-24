فبحسب بيانات "فود داتا سنترال" التابعة لوزارة الزراعة الأميركية، يتقدم البقدونس عند مقارنة الكمية نفسها من العشبتين، خصوصا في فيتامين "ج" وفيتامين "ك" وحمض الفوليك والحديد.

لكن هذه النتيجة لا تعني أن الكزبرة قليلة الفائدة، كما أن الأرقام الكبيرة المسجلة لكل 100 غرام قد تكون مضللة إذا كان الاستخدام الفعلي لا يتجاوز أوراقا قليلة فوق طبق الطعام.

ماذا تقول الأرقام؟

يحتوي كل 100 غرام من البقدونس الطازج على نحو 36 سعرة حرارية، مقابل 23 سعرة في الكمية نفسها من أوراق الكزبرة.

ولا يمثل فارق السعرات أهمية كبيرة في الاستخدام المعتاد، لأن الكميات التي تضاف إلى الطعام محدودة، لكن الاختلاف يصبح لافتا عند الانتقال إلى الفيتامينات.

يوفر البقدونس نحو 133 ملليغراما من فيتامين "ج" لكل 100 غرام، مقابل نحو 27 ملليغراما في الكزبرة، أي إن تركيز الفيتامين في البقدونس يبلغ نحو 5 أضعاف نظيره في الكزبرة.

ويظهر فارق أكبر في فيتامين "ك"، إذ يحتوي البقدونس على نحو 1640 ميكروغراما لكل 100 غرام، مقابل نحو 310 ميكروغرامات في الكزبرة.

ويتقدم البقدونس أيضا في حمض الفوليك، بواقع 152 ميكروغراما مقابل 62 ميكروغراما، وفي الحديد بنحو 6.2 ملليغرامات مقابل 1.77 ملليغرام في الكزبرة.

أما البوتاسيوم، فتتقارب فيه العشبتان بدرجة أكبر، إذ يوفر البقدونس نحو 554 ملليغراما لكل 100 غرام، مقابل نحو 521 ملليغراما في الكزبرة.

هل يعني ذلك أن البقدونس هو الفائز؟

على الورق، نعم، فعند مقارنة الوزن نفسه، يقدم البقدونس تركيزات أعلى من عدد من العناصر الغذائية الرئيسية.

لكن الفائدة التي يحصل عليها الجسم لا تعتمد على التركيز وحده، بل على الكمية المستهلكة أيضا. فربع كوب من الكزبرة يزن نحو 4 غرامات فقط، ولذلك فإن استخدام أوراق قليلة للتزيين يمنح نسبة صغيرة من القيم المسجلة لكل 100 غرام.

وينطبق المبدأ نفسه على البقدونس. فرشه فوق الطبق لا يعادل تناول كمية كبيرة منه ضمن السلطة أو وصفة تعتمد عليه مكونا رئيسيا.

لهذا السبب، قد يحصل شخص يتناول كمية وفيرة من الكزبرة على عناصر غذائية أكثر من شخص يضيف ورقتين من البقدونس إلى وجبته، رغم تفوق البقدونس في المقارنة النظرية.

وماذا تقدم الكزبرة؟

تظل الكزبرة مصدرا جيدا لفيتامين "ك" والكاروتينات وحمض الفوليك والبوتاسيوم، كما تمنح الطعام نكهة قوية من دون إضافة كمية تذكر من السعرات أو الملح.

ولا توجد حاجة إلى استبدال إحداهما بالأخرى، إذ يمكن إدخالهما معا ضمن نظام غذائي متنوع. كما أن اختلاف مذاقهما يجعلهما مناسبتين لأطباق ووصفات مختلفة.

تنبيه لمستخدمي مميعات الدم

يحتوي البقدونس والكزبرة على فيتامين "ك"، لكن تركيزه أعلى في البقدونس. وتوضح المعاهد الوطنية الأميركية للصحة أن الأشخاص الذين يتناولون دواء الوارفارين أو أدوية مشابهة لا يحتاجون إلى تجنب مصادر الفيتامين تماما، بل إلى المحافظة على كمية مستقرة منها وعدم تغيير استهلاكها بصورة مفاجئة من دون استشارة الطبيب.

الخلاصة أن البقدونس يتفوق غذائيا عند مقارنة الكمية نفسها، لكن الكمية التي تصل إلى الطبق هي التي تحدد الفائدة الحقيقية. أما الخيار الأفضل، فهو استخدام العشبتين بانتظام بدلا من الاكتفاء بأوراق قليلة للزينة.