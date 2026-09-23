لكن الرقم لا يعني أن "ميوز" أصبح أكثر ذكاء أو دقة من تشات جي بي تي. ما يكشفه هو تحول اهتمام المستخدمين من روبوتات تجيب عن الأسئلة إلى وكلاء رقميين يستطيعون تنفيذ مهام فعلية نيابة عنهم.

أطلقت ميتا تطبيقها الجديد في 8 سبتمبر 2026 داخل الولايات المتحدة وكندا، على نظامي "آي أو إس" و"أندرويد". وخلال أول 12 يوما، سجل التطبيق 2.8 مليون تنزيل إجمالا، وفق تقديرات شركة "أب توبيا" المتخصصة في بيانات التطبيقات.

ولإجراء مقارنة أقرب مع إطلاق تشات جي بي تي، حصرت الشركة القياس في تنزيلات أجهزة "آيفون" داخل الولايات المتحدة وكندا.

وضمن هذه العينة، حقق "ميوز" 1.8 مليون تنزيل، مقابل 1.3 مليون لتشات جي بي تي خلال أول 12 يوما من إطلاق تطبيقه على الهواتف.

من الإجابة إلى تنفيذ المهام

لا يقدم "ميوز" نفسه بوصفه روبوت دردشة تقليديا. فالتطبيق مصمم لإرسال الرسائل الإلكترونية وحجز الرحلات واستكمال النماذج وتنفيذ معاملات متعددة الخطوات، مثل شراء المنتجات أو بيع سيارة نيابة عن المستخدم.

وهنا تكمن زاوية المنافسة الحقيقية. فبينما قامت الموجة الأولى من الذكاء الاصطناعي على إنشاء النصوص والصور والإجابة عن الأسئلة، تراهن ميتا على انتقال المستخدم إلى مرحلة جديدة: إخبار المساعد بما يريده، ثم تركه يتعامل مع المواقع والخدمات حتى ينجز المهمة.

وتوفر الشركة نسخة أساسية مجانية من التطبيق، إلى جانب اشتراكين بسعري 20 و100 دولار شهريا للمستخدمين الذين يحتاجون إلى معدلات استخدام أعلى.

ويرى محللون في "جيه بي مورغان" أن الانطلاقة القوية تعود إلى سهولة تجربة التطبيق، والنسخة المجانية، والانتشار الواسع لمنصات ميتا وقدرتها الكبيرة على توزيع منتجاتها.

كما اعتبر محللون أن ميزة تنفيذ المهام المتعددة بتدخل محدود من المستخدم ساعدت التطبيق على جذب الانتباه.

تنزيلات قوية.. لكن السباق لم يحسم

رغم تفوق "ميوز" في المقارنة الأولية، لا يمكن اعتبار أرقام التنزيلات دليلا على تفوق تقني أو نجاح طويل الأمد.

فالأرقام صادرة عن شركة تحليل خارجية وليست عن ميتا أو أوبن إيه آي، كما أن ظروف إطلاق التطبيقين مختلفة. فقد ظهر شات جي بي تي على الهواتف بعد نجاح واسع لنسخته على الويب، بينما استفاد "ميوز" من شبكة توزيع ميتا وخبرتها في الوصول إلى مستخدمي الهواتف.

ولا تقيس التنزيلات جودة الإجابات أو قدرة النماذج على التفكير، كما لا تكشف عدد الأشخاص الذين سيواصلون استخدام التطبيق بعد انتهاء موجة الفضول الأولى.

ماذا يدفع المستخدم مقابل الراحة؟

قدرة "ميوز" على تنفيذ المهام تفتح في المقابل بابا واسعا أمام أسئلة الخصوصية. فالقيام بالحجوزات وإرسال الرسائل وإتمام المشتريات يتطلب وصولا إلى البريد الإلكتروني والحسابات وبيانات شخصية ومالية.

وقالت أمازون إن "ميوز" دخل إلى متجرها من دون تصريح، واتهمته بالتقاط بيانات الحسابات وتخزين معلومات الدخول وعدم تعريف نفسه بوضوح عند استخدام حسابات العملاء. وطلبت من ميتا إزالة متجرها من الخدمات المتاحة عبر التطبيق.

لهذا، لا يتمثل التحدي أمام "ميوز" في جذب التنزيلات فقط، بل في إقناع المستخدمين بتسليمه مفاتيح حياتهم الرقمية. فقد يكسب التطبيق معركة الأيام الـ12 الأولى، لكن المنافسة الحقيقية ستحددها الثقة والخصوصية وقدرته على تنفيذ المهام بأمان ودقة.