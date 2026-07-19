وذكر ‌موقع "داون ديتكتور"، المعني بتتبع انقطاع وأعطال ‌الخدمة عبر ‌الإنترنت، أن 4808 بلاغات قدمها مستخدمون لفيسبوك في الولايات المتحدة حتى الساعة 07:46 ‌بتوقيت غرينتش، وواجه ‌63 ⁠بالمئة من المستخدمين مشكلات في الوصول إلى الموقع الإلكتروني.

وقدم مستخدمون ⁠لإنستغرام ‌في الولايات المتحدة 2829 ⁠بلاغا آخر بعد أن واجهوا مشكلات ⁠مع التطبيق حتى الساعة 08:18 بتوقيت ​غرينتش اليوم الأحد.

ولم يكن الدخول إلى فيسبوك ​وإنستغرام في سنغافورة مثلا منتظما.