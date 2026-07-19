تعرضت شبكتا التواصل الاجتماعي إنستغرام وفيسبوك التابعتان لميتا على ما يبدو لأعطال يوم الأحد، وأبلغ مستخدمون عن مشكلات مع كل من التطبيق والموقع.
وذكر موقع "داون ديتكتور"، المعني بتتبع انقطاع وأعطال الخدمة عبر الإنترنت، أن 4808 بلاغات قدمها مستخدمون لفيسبوك في الولايات المتحدة حتى الساعة 07:46 بتوقيت غرينتش، وواجه 63 بالمئة من المستخدمين مشكلات في الوصول إلى الموقع الإلكتروني.
وقدم مستخدمون لإنستغرام في الولايات المتحدة 2829 بلاغا آخر بعد أن واجهوا مشكلات مع التطبيق حتى الساعة 08:18 بتوقيت غرينتش اليوم الأحد.
ولم يكن الدخول إلى فيسبوك وإنستغرام في سنغافورة مثلا منتظما.