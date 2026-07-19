وأثار إطلاق نموذج الذكاء الاصطناعي الصيني الجديد ضجة في القطاع مؤججا المخاوف من تآكل تفوق الشركات الأميركية على الشركات الصينية في هذا المجال بالغ الأهمية.

وبحسب الشركة الصينية فإن نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد "كيمي كا3"، الذي يتكون من 2.8 تريليون معامل يعتبر أكبر نموذج ذكاء اصطناعي مفتوح المصدر في العالم حتى الآن.

يذكر أن عدد المعاملات يعتبر مؤشرا على قدرة أي نظام ومدى تعقيده. وستتيح الشركة هذا النموذج بالكامل ومجانا للمطورين في كل دول العالم بنهاية يوليو الحالي.

وقالت مون شوت أثناء إعلان نتائج الاختبار النموذج إن "كيمي كا3" يتفوق على نماذج الذكاء الاصطناعي الأميركية المماثلة مثل كلود أوبوس 4.8 من أنثروبيك وجي.بي.تي 5.5 من أوبن أيه.آي، على الأقل في القيام بمهام كتابة أكواد البرامج وفي التطبيقات المعقدة.

في الوقت نفسه، اعترفت مون شوت بأن النموذج الجديد لا يزال أقل كفاءة بقليل من النماذج الأميركية الرائدة، وبخاصة كلود فيبل 5 من أنثروبيك وجي.بي.تي 5.6 سول الجديد كليًا من أوبن أيه.آي، لكنها أشارت إلى أن الفجوة مع النماذج الأميركية المتفوقة تتقلص بسرعة.

ويقول المراقبون إن هذا التطور يذكر بـ"لحظة ديب سيك" في بداية عام 2025، عندما شكل ظهور نموذج الذكاء الاصطناعي الصيني ديب سيك تحديا لتصورات الهيمنة الأميركية، وأدى إلى انخفاض حاد في أسهم شركات التكنولوجيا العالمية.

ومنذ ذلك الحين، تزايدت أهمية نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية عالميا، وهو ما يعود جزئيا إلى أن العديد منها متاح كبرامج مفتوحة المصدر مجانية، وبالتالي يصبح تشغيلها أقل تكلفةً بشكل عام من استخدام نظيراتها الغربية.