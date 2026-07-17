المياه الغازية أو الفوارة

الماء هو الخيار الأمثل للحفاظ عل ىترطيب الجسم، وقد تشكل المياه الغازية أو الفوارة غير المُحلاة تُعد بديلًا منعشا للمشروبات الغازية.

تحتوي عبوة واحدة من المياه الغازية المنكهة غير المُحلاة على صفر غرام من السكر والكربوهيدرات، لذلك لا تؤثر في مستويات سكر الدم.

كما تحتوي هذه الكمية على 21.6 ملغم من الصوديوم، أظهرت الأبحاث أن وجود الصوديوم في المشروبات يساعد على تحسين إعادة ترطيب الجسم بعد ممارسة التمارين الرياضية.

الماء المنقوع بالفواكه

إضافة شرائح الحمضيات أو الخيار أو التوت أو أغصان النعناع إلى الماء تعتبر طريقة رائعة لإضفاء نكهة منعشة دون التسبب في ارتفاع سكر الدم.

ويمكن تحضير هذا المشروب بسهولة في المنزل، وذلك بإضافة عدة حبات من التوت أو شرائح الخيار إلى إبريق من الماء وتركه منقوعا لعدة ساعات.

ورغم أن الفواكه تحتوي على سكريات طبيعية، فإن كميات ضئيلة جدا منها تنتقل إلى الماء.

الشاي المثلج

يصنف الشاي المثلج من أكثر المشروبات انتعاشا خلال الأيام الحارة، وعند تحضيره دون إضافة السكر أو شرائه بنسخة غير محلاة، فإنه لا يحتوي تقريبا على أي سكر أو كربوهيدرات.

فعلى سبيل المثال، تحتوي زجاجة من الشاي المثلج غير المحلى على 0 غرام من السكر والكربوهيدرات، إضافة إلى 10.1 ملغم من الصوديوم.

ويحتوي الشاي الأخضر على مركبات نباتية تعرف باسم البوليفينولات، والتي قد تساعد في تحسين السيطرة على مستويات السكر في الدم.

المشروبات الرياضية الخالية من السكر

يمكن للمشروبات الرياضية الخالية من السكر، مثل جاتوريد أو باوريد، أن تساعد أيضا على ترطيب الجسم دون التسبب في ارتفاع سكر الدم.

وتحتوي الحصة الواحدة من إحدى العلامات التجارية الشائعة على 0 غرام من السكر و1.01 غرام فقط من الكربوهيدرات.

ولتعزيز ترطيب الجسم، تتميز هذه المشروبات أيضا باحتوائها على نسب مرتفعة من الصوديوم، إذ تتراوح في العلامات التجارية المعروفة بين 20 و400 ملغم أو أكثر لكل حصة.

لكن في المقابل، تحتوي المشروبات الرياضية العادية على كميات كبيرة من السكر والكربوهيدرات. فعلى سبيل المثال، تحتوي زجاجة من مشروب باوريد العادي على 34.9 غراما من السكر، أي ما يعادل 69 بالمئة من القيمة اليومية الموصى بها.

المشروبات الغازية الخالية من السكر

تصنع المشروبات الغازية الصحية والخالية من السكر باستخدام محليات بديلة مثل الأسبارتام، الذي لا يسبب ارتفاعا في مستويات سكر الدم.

وكغيرها من المشروبات المذكورة، فإنها تحتوي على كميات ضئيلة جدا أو معدومة من السكر والكربوهيدرات، فعلى سبيل المثال، تحتوي زجاجة من دايت ماونتن ديو على 0 غرام من السكر وما يزيد قليلا على غرام واحد من الكربوهيدرات، لذلك لا تؤدي إلى ارتفاع سكر الدم.