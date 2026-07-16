يساعد شرب كوب كبير من الماء بعد الاستيقاظ على تعويض السوائل التي يفقدها الجسم أثناء النوم، ودعم وظائف الكلى والجهاز الهضمي، كما قد يساهم في تحسين التركيز واليقظة.

يساعد التعرض لأشعة الشمس صباحًا لمدة تتراوح بين 10 و20 دقيقة في تنظيم الساعة البيولوجية، ما قد ينعكس إيجابًا على جودة النوم ومستوى النشاط خلال اليوم.

تحرك في الطبيعة

قد يساهم المشي حافي القدمين على العشب في تنشيط العضلات والأعصاب الدقيقة في القدمين وتحسين التوازن، بينما يساعد الاستماع إلى أصوات الطبيعة، مثل تغريد الطيور، في تقليل التوتر وتحسين المزاج.

يمكن أن يسهم أخذ خمس أنفاس عميقة ببطء في تهدئة الجهاز العصبي، وخفض مستويات التوتر، ومنح الجسم والعقل بداية أكثر هدوءًا لليوم.

وتؤكد هذه التوصيات أن الالتزام بعادات يومية بسيطة، إلى جانب نمط حياة صحي ومتوازن، قد يكون له أثر إيجابي في تعزيز الصحة العامة.