ويُمثل المشروع، الذي تنفذه الهيئة العامة للرعاية الصحية، أول مستشفى افتراضي في إفريقيا، والثالث على مستوى الدول العربية بعد السعودية والإمارات، مؤكدة أنه يأتي في إطار التوجه نحو بناء منظومة صحية ذكية تعتمد على التكنولوجيا والابتكار، بما يتماشى مع مستهدفات التحول الرقمي وتطوير القطاع الصحي.

ماذا يتضمن المستشفى الافتراضي؟

وتعتمد منظومة تشغيل المستشفى الافتراضي على حزمة متكاملة من الخدمات الصحية الرقمية، تشمل عيادات متابعة المرضى بعد العمليات الجراحية، وخدمات الرعاية المنزلية ومنظومة الفرز الطبي الذكي، إلى جانب عيادات تخصصية عن بُعد في مجالات القلب والأشعة وغيرها من التخصصات، وفق بيانات رسمية لهيئة الرعاية الصحية اطلع عليها موقع "سكاي نيوز عربية".

كما يضم المستشفى منظومة للرعاية المركزة عن بُعد، تتيح متابعة الحالات الحرجة إلكترونياً من خلال ربط وحدات الرعاية المركزة بالمستشفيات عبر شبكة رقمية موحدة، بما يسمح بتقديم الاستشارات الطبية الفورية، ودعم اتخاذ القرار الطبي، ورفع كفاءة التعامل مع الحالات الحرجة، خاصة في المناطق التي تعاني نقصاً في التخصصات الدقيقة، إضافة لنظام متابعة مرضى الأمراض المزمنة، ووحدات علاج السكتات الدماغية، فضلًا عن غرفة تحكم مركزية تتابع أداء المستشفيات لحظياً عبر أنظمة مراقبة ذكية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتعزيز سلامة المرضى.

كما توفر المستشفى أيضاً منظومة اتصال موحدة، تستهدف تسهيل وصول المواطنين إلى مختلف الخدمات الصحية الرقمية، وربطهم بجميع خدمات المستشفى الافتراضي من خلال منصة إلكترونية متكاملة.

ما الهدف من المستشفى؟

بدوره، قال مصدر طبي بهيئة الرعاية الصحية في مصر، إن "المشروع جاء استجابة للتغيرات العالمية المتسارعة في أساليب تقديم الرعاية الصحية، فالمؤشرات والدراسات الدولية تؤكد أن السنوات المقبلة ستشهد تحولاً كبيراً في نماذج تقديم الخدمات الطبية، مع توسع الاعتماد على الطب الافتراضي والتكنولوجيا الرقمية وعلوم الجينوم، وهو ما يجعل المستشفيات الافتراضية أحد أهم ملامح مستقبل الرعاية الصحية حول العالم".

وأوضح في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "الهيئة قررت إنشاء أول مستشفى افتراضي في محافظة الإسماعيلية، حيث جرى تجهيزه بأعلى الإمكانيات عبر شبكة مترابطة من العيادات الرقمية، تتيح للاستشاريين تقديم خدمات التطبيب عن بُعد للمرضى في مختلف المحافظات، عبر الربط الإلكتروني مع المستشفيات والوحدات الصحية، بما يسمح بمناظرة الحالات وإجراء الاستشارات الطبية دون الحاجة إلى انتقال المرضى أو الأطباء".

وأكد المصدر أن "المشروع لا يقتصر على خدمات التطبيب عن بُعد، بل يشمل منظومة متكاملة تضم التشخيص الإلكتروني، وخدمات الأشعة والتحاليل، وتشخيص الأنسجة، والرعاية المركزة الافتراضية"، مشيرًا إلى أن "منظومة التطبيب عن بُعد تتيح للطبيب الاستشاري الموجود بالمستشفى الافتراضية مناظرة المرضى في المحافظات المختلفة بالتنسيق مع الطبيب المقيم أو الأخصائي الموجود مع الحالة، حيث يتم استعراض التاريخ المرضي والفحوصات والنتائج الطبية ومناقشة الحالة للوصول إلى التشخيص ووضع الخطة العلاجية، دون الحاجة إلى تحويل المريض أو انتقاله إلى محافظة أخرى".

وأضاف أن المستشفى تضم أيضاً منظومة متقدمة للأشعة عن بُعد ترتبط إلكترونياً بأكثر من 42 قسماً للأشعة التشخيصية داخل منشآت الهيئة، بما يسمح بنقل صور الأشعة من مختلف المحافظات، خاصة المناطق الحدودية مثل شمال وجنوب سيناء، ليقوم الاستشاريون بإعداد التقارير الطبية بصورة فورية، إلى جانب تقديم خدمات تشخيص الأنسجة عن بُعد، مبينًا أنه جرى إطلاق اسم "مستشفى رعاية" عليه.

وأكد أن "المشروع يحقق عدداً من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها إتاحة الخبرات الطبية المتخصصة لجميع المواطنين في أماكن وجودهم، وتقليل الفجوة في توزيع الخدمات الصحية بين المحافظات، بما يضمن حصول المرضى في المناطق البعيدة على المستوى ذاته من الرعاية الطبية المتوفر في المستشفيات الكبرى، وترشيد الإنفاق، من خلال تقليل الحاجة إلى التعاقد الدائم مع استشاريين في المحافظات النائية وما يرتبط بذلك من تكاليف انتقال وإقامة، فضلاً عن معالجة تحديات نقص بعض التخصصات الطبية الدقيقة".

وبشأن تشغيل منظومة الرعاية المركزة عن بُعد، شدد المسؤول الطبي على أنها "تعتمد على غرفة تحكم مركزية ترتبط إلكترونياً بوحدات الرعاية المركزة في المستشفيات المختلفة، حيث تُنقل بصورة لحظية العلامات الحيوية والبيانات الطبية للمرضى، بما يتيح لاستشاريي الرعاية الحرجة متابعة الحالات وإصدار التوصيات العلاجية عن بُعد، وهي آلية مطبقة في العديد من النظم الصحية العالمية للتغلب على محدودية أعداد استشاريي الرعاية المركزة".

خطوة مهمة بشرط

من جانبه، قال وكيل نقابة الأطباء في مصر، جمال عميرة، لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن خدمات التطبيب عن بُعد تمثل أداة مهمة لدعم المنظومة الصحية وتطوير كفاءة تقديم الخدمات، لكنها لا تُغني عن الكشف السريري المباشر، خاصة في التشخيص الأولي واتخاذ القرارات العلاجية الأساسية.

وأضاف عميرة أن المستشفى الافتراضي والتطبيب عن بُعد يكون أكثر فاعلية في متابعة المرضى الذين سبق للطبيب مناظرتهم أو خضعوا لتدخلات علاجية أو جراحية، ويمكن في هذه الحالات مراجعة نتائج الأشعة والتحاليل، وتقييم تطور الحالة، وإجراء المتابعة دون الحاجة إلى حضور المريض في كل مرة.

وبشأن آلية تشغيل المستشفى الافتراضي، شدد على أن "نجاح هذا النموذج يعتمد على تكامله مع الفرق الطبية الموجودة داخل المستشفيات والوحدات الصحية، بحيث يتولى الطبيب الموجود مع المريض إجراء الكشف السريري، ثم يتواصل مع الاستشاريين عبر المنظومة الرقمية لعرض الحالة والاستفادة من خبراتهم".

وأكد أن الاستشارات الطبية عن بُعد يمكن أن تضيف قيمة كبيرة في دعم اتخاذ القرار الطبي، خصوصاً إذا كانت تستند إلى فحص سريري أجراه طبيب على أرض الواقع، أو إلى متابعة حالة سبق تقييمها، بما يحقق الاستفادة القصوى من التكنولوجيا مع الحفاظ على جودة الرعاية الطبية وسلامة المرضى.