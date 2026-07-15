فالأظافر تحمي أطراف الأصابع الحساسة من الإصابات والتهيج، كما تساعد على الإمساك بالأشياء الصغيرة والتعامل معها بدقة.

وبالإضافة إلى هذه الوظائف اليومية، قد تكشف الأظافر عن بعض العلامات الأولى التي تشير إلى وجود مشكلة صحية في مكان آخر من الجسم، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

فعلى سبيل المثال، ارتبط تضخم الأظافر واستدارتها بشكل غير طبيعي، وهي الحالة المعروفة طبيًا باسم تعجر الأظافر، منذ فترة طويلة بأمراض خطيرة تصيب القلب والرئتين، مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن والتهاب شغاف القلب.

وفيما يلي، يكشف أطباء الأمراض الجلدية عن خمس تغيرات دقيقة في الأظافر لا ينبغي تجاهلها:

تعجر الأظافر.. تغير في الشكل قد يشير إلى مرض رئوي

تكون أظافر اليد السليمة منحنية بدرجة طفيفة، وتستقر بشكل طبيعي فوق طرف الإصبع، بحيث تبلغ الزاوية بين الظفر والجلد عند قاعدته نحو 160 درجة.

لكن في بعض الحالات تبدأ الأظافر في تغيير شكلها تدريجيا؛ إذ تصبح أطراف الأصابع أكثر تضخما واستدارة، بينما يزداد انحناء الأظافر حول نهايات الأصابع، لتأخذ مظهرا يشبه الملعقة المقلوبة، ويطلق الأطباء على هذه الحالة اسم تعجر الأظافر.

ولا يقتصر الأمر على تغير الشكل، فقد تبدو الأظافر أيضا أكثر ليونة وإسفنجية، أو تكون أكثر دفئا عند لمسها.

وقالت أنيت تشيرنيك، مؤسسة مركز "ديرم ميديكال" في ولاية كونيتيكت والأستاذة المساعدة في مركز ييل نيو هيفن الطبي، إن تعجر الأظافر "قد يكون مرتبطا بأمراض الرئة المزمنة، أو أمراض القلب، أو بعض اضطرابات الجهاز الهضمي".

ومن أكثر الأسباب شيوعا لهذه الحالة النقص المزمن في مستوى الأكسجين بالدم.

فأمراض الرئة، مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن، قد تؤدي إلى انخفاض مستويات الأكسجين في الدم على مدى أشهر أو سنوات، مما يسبب توسع الأوعية الدموية في أطراف الأصابع. ومع مرور الوقت، يؤدي ازدياد تدفق الدم إلى حدوث التورم المميز وتغير شكل الأظافر.

كما يمكن لبعض أمراض القلب أن تحدث التأثير نفسه، ومن بينها التهاب شغاف القلب، وهو عدوى تصيب البطانة الداخلية للقلب أو صماماته، وقد تؤثر في قدرة الجسم على إيصال الدم الغني بالأكسجين إلى الأنسجة.

وأضافت تشيرنيك أن تعجر الأظافر يظهر عادة بعد مرور فترة على الإصابة بأمراض الرئة أو القلب، لذلك يعد في الغالب علامة متأخرة للمرض، وليس مؤشرا مبكرا.

وأشارت أيضا إلى أن تعجر الأظافر قد يظهر لدى المصابين بأمراض الأمعاء الالتهابية، مثل داء كرون والتهاب القولون التقرحي.

الأظافر الملعقية

قد تكتسب الأظافر أيضا شكلا مقعرا يشبه الملعقة، أو تبدو غائرة إلى الداخل، وهي حالة تعرف طبيا باسم تقعر الأظافر.

وفي البداية تبدو الأظافر مسطحة، ثم يتطور التقعر تدريجيا حتى يصبح عميقا بما يكفي لاحتجاز قطرة ماء فوق سطح الظفر، وكأن منتصفه قد جرى تجويفه.

وقالت أنيت تشيرنيك: "قد تشير الأظافر الملعقية إلى نقص الحديد، إذ يُعد نقص الحديد من أكثر الأسباب المعروفة لهذه الحالة، خاصة في المراحل المتقدمة".

وفي حالة فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، يفتقر الدم إلى عدد كاف من كريات الدم الحمراء السليمة، وهي المسؤولة عن نقل الأكسجين إلى الأنسجة والأعضاء الحيوية.

كما يعد الحديد عنصرا أساسيا في عدد من الإنزيمات الموجودة في النسيج الطلائي لسرير الظفر، وهي طبقة رقيقة من الأنسجة تثبت صفيحة الظفر في مكانها.

وعندما لا يحصل الجسم على كمية كافية من الحديد، تتراجع كفاءة هذه الإنزيمات، مما يؤدي إلى ضعف هذه المنطقة.

كما أن نقص الأكسجين الناتج عن فقر الدم يضعف الأنسجة الضامة التي تثبت الظفر بالإصبع، فيصبح الظفر أكثر عرضة للتشوه.

ولفتت تشيرنيك إلى أن النساء أكثر عرضة لظهور تغيرات في الأظافر بسبب نقص الحديد، خاصة خلال سنوات الإنجاب، لأنهن يفقدن كميات أكبر من الدم نتيجة الدورة الشهرية.

الخطوط الداكنة.. علامة قد تكشف سرطان الجلد

من الشائع ظهور خطوط داكنة صغيرة تحت أظافر اليدين بعد التعرض لإصابات بسيطة، مثل انحشار الإصبع في باب السيارة أو أثناء إزالة شظية.

لكن ظهور خط أسود أو بني جديد يمتد طوليا على ظفر واحد لا ينبغي تجاهله، لأنه قد يكون في بعض الحالات علامة على الإصابة بسرطان الميلانوما، أخطر أنواع سرطان الجلد.

وينشأ هذا السرطان في الخلايا المنتجة لصبغة الجلد، وقد يظهر تحت أظافر اليدين أو القدمين على هيئة خط داكن عمودي.

ولأن ميلانوما الظفر تكون عادة غير مؤلمة، فقد يجري الخلط بينها وبين الكدمات، ما يؤدي إلى تأخر التشخيص حتى انتشار المرض، وهو ما يصعّب العلاج.

وتؤكد الدكتورة تشيرنيك أن أي خط داكن جديد أو متغير في الظفر يستدعي مراجعة الطبيب دون تأخير.

هشاشة الأظافر

قد تكون الأظافر الهشة أو المتقشرة أو سهلة التفتت ناتجة عن أسباب بسيطة، مثل كثرة غسل اليدين أو استخدام مزيل طلاء الأظافر أو جفاف الجلد، لكنها قد تكون أيضا مؤشرا على مشكلات صحية، مثل أمراض الغدة الدرقية، ونقص الحديد، ونقص بعض العناصر الغذائية.

ويعد قصور الغدة الدرقية من أكثر الأسباب شيوعا، إذ يبطئ عملية الأيض ويؤثر في إنتاج الكيراتين، البروتين المسؤول عن قوة الأظافر، مما يجعلها رقيقة وضعيفة وسهلة التشقق.

كما أن نقص الحديد والزنك والبيوتين وفيتامين "بي12" قد يؤدي إلى بطء نمو الأظافر وزيادة هشاشتها.

وأشارت الدكتورة شامسا كانوال إلى أن النساء أكثر عرضة لترقق الأظافر بسبب تكرار جلسات العناية بالأظافر واستخدام طلاء الجل والأظافر الصناعية.

تغير لون الأظافر.. مؤشرات لا ينبغي إهمالها

قد يشير احمرار الجلد المحيط بالظفر إلى وجود عدوى أو التهاب، وقد يكون السبب عدوى فيروسية تعرف باسم الداحس الهربسي، وهي تصيب غالبا إصبعا واحدا وتسبب احمرارا وتورما وإحساسا بالحرقان.

وأضافت تشيرنيك أن الأظافر الشاحبة أو المائلة إلى الزرقة أو الداكنة قد تشير أيضا إلى نقص الحديد أو فيتامين "بي12" أو إلى انخفاض مستوى الأكسجين في الدم.