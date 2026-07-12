وأطلقت أبل هذه الخاصية بهدف السماح باستخدام عناوين بريد إلكتروني مؤقتة لإنشاء حسابات على المواقع والخدمات المختلفة مع إخفاء البريد الإلكتروني الحقيقي لهم حفاظا على خصوصيته على الإنترنت.

وكشف موقع ميديا 404 عن وجود الثغرة الأمنية، مؤكدًا أنه تم اختبارها والتأكد من وجودها.

وقال تايلر مورفي، الباحث الذي اكتشف الثغرة، إنه حذّر شركة أبل من المشكلة قبل أكثر من عام، وإنه من غير الواضح سبب عدم قيام الشركة بمعالجتها حتى الآن، مضيفا أن جميع محاولات استغلال الثغرة باءت بالنجاح.

وقال مورفي في تصريحات لموقع ميديا 404: "لا نعرف النطاق الكامل للمشكلة، ولكن في اختباراتنا المحدودة مع متطوعين، تبين أن جميع عناوين البريد الإلكتروني للحسابات التي تستخدم خاصية "إخفاء بريدي الإلكتروني" يمكن الوصول إليها واستغلالها، في حين يتم الكشف عن تفاصيل الثغرة خشية استغلالها.

وأشار موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن مورفي وهو مؤسس مشارك لشركة إيزي أوبت أوتس التي تقدم خدمة مدفوعة لحذف البيانات التي يرفعها المستخدم في مواقع وسطاء البيانات.

وقال مورفي إن "مواقع البحث عن الأشخاص المتاحة للعامة تسهل ربط عنوان البريد الإلكتروني بمعلومات شخصية أخرى، لذا فإن الأشخاص الذين يعتمدون على خاصية إخفاء بريدي الإلكتروني لحماية بياناتهم قد يكونون عرضة للخطر".

يذكر أن أبل توفر خاصية "إخفاء بريدي الإلكتروني" لمشتركي خدمة الحوسبة السحابية مدفوعة الاشتراك آي كلاود بلس، حيث تتيح للمستخدم إنشاء عناوين بريد إلكتروني مخفية الهوية ضمن نطاق آي كلاود دوت كوم، والتي بدورها تعيد توجيه الرسائل إلى عنوان البريد الإلكتروني الحقيقي للمستخدم.

ويكمن سر نجاح هذه العناوين المُنشأة بشكلٍ خاص في عدم إمكانية تمييزها عن عناوين مستخدمي أبل العاديين، الذين يستخدمون أيضًا نطاق آي كلاود دوت كوم.

وأعلنت أبل في رسالة للمطورين في وقت سابق اعتزامها نقل عناوين البريد الإلكتروني المنشأة بشكلٍ مجهول إلى نطاق برايفت دوت آي كلاود دوت كوم، خلال الأسابيع القادمة، مما يسهل على التطبيقات والمواقع الإلكترونية معرفة أن عنوان البريد الإلكتروني خاص، وبالتالي حظر تسجيل المستخدم باستخدام هذا العنوان.

وأكدت أبل في رسالتها للمطورين أن العناوين الحالية ستستمر في العمل وإعادة توجيه البريد دون انقطاع، مضيفة أنه على مزودي التطبيقات وخدمات البريد الإلكتروني تحديث أنظمة المرشحات لديهم لضمان وصول رسائل البريد الإلكتروني إلى العملاء الذين يعتمدون على هذه الخاصية.