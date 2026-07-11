وفي مركز "نوشيرو" للاختبارات التابع للوكالة في محافظة أكيتا بشمال شرق اليابان، هبط الصاروخ التجريبي "أر في-إكس" ببطء بعد ارتفاعه نحو 11 مترا وتحركه أفقيا مع الحفاظ على وضعيته الرأسية خلال رحلته التي استغرقت 40 ثانية، وفقا لوكالة "جي جي برس" اليابانية.

وأفادت وكالة "جاكسا" بعدم رصد أي مشاكل رئيسية في الصاروخ التجريبي بعد عملية الهبوط، مشيرة إلى أنها ستبدأ في تحليل البيانات التي تم جمعها من هذه الرحلة التجريبية.

وقال مدير البحث والتطوير في "جاكسا"، تاكاشي إيتو، خلال مؤتمر صحفي: "لقد أكملنا الرحلة التجريبية بالشكل الصحيح وحصلنا على البيانات التي كنا نطمح إليها. نشعر بالارتياح بعد إقلاع الصاروخ التجريبي وهبوطه بسلاسة".

جدير بالذكر أن الصاروخ التجريبي، الذي يبلغ طوله 7.3 متر وقطره 1.8 متر ويعتمد على وقود الهيدروجين السائل، يعد نموذجا أوليا للمرحلة الأولى القابلة لإعادة الاستخدام في الصواريخ الضخمة مستقبلا.