وقالت شركة "أبل" في الدعوى القضائية التي رفعتها أمام محكمة اتحادية في ولاية كاليفورنيا، إن سرقة أسرارها التجارية كانت جزءا من "نمط منسق من سوء السلوك على مستوى مؤسسي" من جانب شركة "أوبن إيه آي".

وجاء في الدعوى: "تتعلق هذه القضية بقيام موظفين سابقين في أبل بسرقة أسرار أبل التجارية لصالح أوبن إيه آي. وترفع أبل هذه الدعوى لوضع حد لذلك".

كما تم تحديد اثنين من الموظفين السابقين في "أبل"، يعملان حاليا لدى "أوبن إيه آي"، كمدعى عليهما في القضية.

وأحد المتهمين هو تان تان، الذي ساعد في تصميم آيفون وأبل ووتش وآيبود، ويشغل الآن منصب كبير مسؤولي الأجهزة في "أوبن إيه آي".

أما المتهم الآخر فهو تشانغ ليو، وهو مهندس كهرباء سابق تقول "أبل" إنها ائتمنته على بعض من جهودها الأكثر حساسية في تطوير المنتجات، قبل أن يغادر الشركة وينضم إلى "أوبن إيه آي" في وقت سابق من هذا العام.