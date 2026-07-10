وكان العلماء يعرفون أن طفيليات الملاريا تغزو خلايا الدم الحمراء عبر بنية بروتينية حلقية تعرف باسم "الوصلة المتحركة"، لكن طريقة عمل هذه البنية ظلت لغزا بسبب عمرها القصير للغاية، إذ تتفكك خلال أقل من 60 ثانية.

ووفق الدراسة المنشورة في دورية "سيل ريبورتس ميديسن"، تمكن الباحثون من إيقاف طفيليات "المتصورة المنجلية"، المسببة لأخطر أشكال الملاريا، أثناء اختراقها خلايا الدم الحمراء.

واستخرج الفريق المركب البروتيني سليما من الخلية، ثم جمده وفحصه باستخدام مجاهر عالية الدقة، ما أتاح رصد آلية عمله بصورة غير مسبوقة.

وأظهرت النتائج أن "الوصلة المتحركة"، خلافا للاعتقاد السائد، لا تقتصر على الالتصاق بالخلية والعمل كبوابة سلبية لعبور الطفيلي، بل تثقب غشاء الخلية المضيفة وتعيد تشكيله، بما يسهل دخول الطفيلي إلى داخلها.

وقال قائد الدراسة تشي مين هو، من كلية فاجيلوس للأطباء والجراحين بجامعة كولومبيا، إن العلماء عرفوا منذ عقود أن هذه البنية ضرورية لدخول الطفيليات إلى الخلية، لكنهم لم يكونوا يعرفون بدقة كيفية عملها.

ولم يتوقف الاكتشاف عند تفسير آلية العدوى، إذ تمكن الباحثون، بعد تحليل البنية البروتينية، من تصميم بروتين تجريبي يمنع دخول الطفيليات إلى خلايا الدم الحمراء.

ويرى الباحثون أن هذه النتيجة تقدم دليلا أوليا على إمكانية تطوير نوع جديد من الأدوية المضادة للملاريا، يقوم على تعطيل آلية الاختراق نفسها ومنع الطفيلي من دخول خلايا الدم