وقالت الشركة في بيان عبر "إكس"، إن "مجموعة (جي بي تي 5.6) ونماذج (سول) و(تيرا) و(لونا) ستصبح متاحة للعامة اعتبارا من الخميس"، مضيفة: "نبدأ الوصول المبكر إلى هذه النماذج للمستخدمين حول العالم".

وأثار "جي بي تي 5.6" وغيره من نماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة، بما في ذلك سلسلة "ميتوس" من شركة "أنثروبيك"، مخاوف بشأن ما يوصف بقدرة غير مسبوقة على تحديد ثغرات البرمجيات، أي نقاط الضعف التي يمكن أن يستغلها القراصنة لاختراق أنظمة أو شن هجمات إلكترونية.

وكانت "أوبن إيه آي" أعلنت في أواخر يونيو الماضي أنها أتاحت الوصول التجريبي إلى "جي بي تي 5.6"، لمجموعة محدودة من الشركاء في الولايات المتحدة فقط، بناء على طلب واشنطن.

وتتضمن سلسلة "جي بي تي 5.6" ثلاثة نماذج جديدة، هي "سول" وهو النموذج الرئيسي للشركة، و"تيرا" المخصص للاستخدامات اليومية، و"لونا" الذي يعد خيارا سريعا ومنخفض التكلفة.

ونقل موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي عن مصدر، قوله إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب منحت "أوبن إيه آي" الضوء الأخضر لإطلاق "جي بي تي 5.6" على نطاق واسع، وذلك بعد إجراء اختبارات وعقد اجتماعات بين الشركة ومسؤولين في الحكومة.

وكانت شركة "أنثروبيك"، المنافسة الأبرز لـ"أوبن إيه آي"، أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستتيح مجددا الوصول على مستوى العالم لأقوى نماذجها للذكاء الاصطناعي "فيبل 5"، و"ميتوس 5"، بعد أن رفعت الحكومة الأميركية القيود المفروضة على أماكن طرحها.