وتساعد مادة الكرياتين خلايا الجسم في توليد الطاقة، ويحصل عليها الجسم بشكل طبيعي من الغذاء، ويمكن الحصول عليها بتركيز أعلى ضمن المكملات الغذائية التي يتناولها الرياضيون.

وبحسب الدراسة التي نشرتها دورية علمية متخصصة في أمراض المخ والأعصاب، توصل فريق من الباحثين من جامعتي تورنتو وأوتاوا في كندا إلى أن مادة الكرياتين توجد أيضا في المخ وأنها ربما تساعد في علاج أعراض الاكتئاب.

وقام الباحثون بتحليل نتائج 5 دراسات إكلينيكية شملت 238 شخصا يعانون من مرض الاكتئاب والاضطراب ثنائي القطب.

وخلصت دراستان إلى أن مرضى الاكتئاب يحققون مزيدا من التحسن إذا ما تناولوا مادة الكرياتين ضمن أدوية علاج الاكتئاب التي يحصلون عليها، فيما توصلت باقي الدراسات إلى أن الكرياتين يساعد أيضا في علاج الاضطرابات المعرفية.

ولم تجد الدراسة أن الكرياتين يساعد في تحسين حالة مرضى الاضطرابات ثنائية القطب، بل أن اثنين من مرضى هذا النوع من الاضطرابات النفسية ظهرت عليهم أعراض هوس محدودة في حالة تعاطي هذه المادة.

وفي تصريحات للموقع الإلكترونين "هيلث داي" المتخصص في الأبحاث الطبية، أكد الباحثون أن هذه النتائج مبشرة لمرضى الاكتئاب ولكنها ليست حاسمة، وأنه يتعين إجراء المزيد من الأبحاث قبل أن يمكن التوصية باستخدام هذه المادة لعلاج الاكتئاب.