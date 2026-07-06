وتعرف تلك الأطعمة بغناها بمركبات الفلافونويدات، وهي مضادات أكسدة طبيعية، تساهم في إطالة العمر من خلال تقليل الالتهابات وخفض خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

وقدم موقع "فيري ويل هيلث" في تقرير استند إلى دراسات، قائمة أطعمة ينصح بإضافتها إلى النظام الغذائي اليومي لتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة وإطالة العمر.

الشاي الأسود والأخضر

بحسب الدراسات، يساهم شرب الشاي الأخضر أو الأسود بانتظام في إطالة العمر، إذ يحتوي النوعان على فلافونويدات تساعد في تقليل الالتهابات، وحماية الخلايا من التلف، والحد من علامات الشيخوخة.

وذكرت دراسات أن الأشخاص الذين يشربون الشاي بانتظام يكونون أقل عرضة للإصابة بأمراض مزمنة، مثل أمراض القلب، وبعض أنواع السرطانات، والسكري، والتهاب المفاصل.

التفاح

أفادت دراسات بأن تناول التفاح بانتظام يساهم في تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، مثل السرطان والسكري، وذلك بفضل غناه بمضادات الأكسدة.

العنب

إلى جانب دوره في تعزيز صحة القلب والدماغ والوقاية من السرطان، ذكرت أبحاث أن مضادات الأكسدة الموجودة في العنب تبطئ علامات الشيخوخة، وتقلل الالتهابات، وتدعم عملية التمثيل الغذائي.

الشوكولاتة الداكنة

تحتوي الشوكولاتة الداكنة الغنية بالكاكاو على الفلافونويدات التي تحمي الخلايا من التلف، وتساهم في تحسين مستويات الكوليسترول وضغط الدم، وتخفض خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري.

البرتقال

للبرتقال خصائص مضادة للالتهابات، وأظهرت دراسات أن قشوره تحتوي على مستويات عالية من الفلافونويدات مقارنة بباقي الحمضيات.

الفراولة

تساعد الفراولة في الحد من التراجع الإدراكي المرتبط بالتقدم في العمر، عبر تحسين الإشارات العصبية في الدماغ ودعم الشيخوخة الصحية.

المكسرات

لبعض أنواع المكسرات، مثل اللوز والفستق والجوز، خصائص مضادة للأكسدة تحمي الجسم من السكري وأمراض القلب.

وذكرت الأدلة أن المكسرات عنصر أساسي في النظام الغذائي لسكان المناطق الزرقاء، التي يشتهر سكانها بارتفاع معدلات المعمرين الذين يتجاوزون 100 سنة.

فول الصويا

فول الصويا مصدر غني بالبروتين النباتي، ويشتهر بغناه بمضادات الأكسدة المعروفة بالوقاية من بعض أنواع السرطانات وأمراض القلب.

وذكر صهيب امتياز، المدير الطبي التنفيذي لموقع "فيري ويل هيلث": "عندما يتعلق الأمر بطول العمر، فإن الغذاء له قوة كبيرة، فالنظام الغذائي الغني بالأطعمة الكاملة والمضادة للأكسدة يمكن أن يقلل الالتهابات، ويحسن صحة التمثيل الغذائي، ويدعم صحة الخلايا".