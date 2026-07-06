وذكرت الوكالة أن المسبار اقترب من الجرم الفضائي إلى مسافة تصل لنحو 20 كيلومترا وبدأ الرصد العلمي. وقطع المسبار ما يقرب من مليار كيلومتر منذ إطلاقه.

ورصدت مركبة "تيانون-2" الكويكب لأول مرة في يونيو، وأجرت مناورة ملاحية في 7 يونيو على مسافة نحو 30 ألف كيلومتر قبل أن تقترب تدريجيا.

ويعد "كامو أوليوا" ما يعرف بشبه تابع للأرض، حيث يدور حول الشمس بشكل متزامن تقريبا مع كوكب الأرض.

ويبلغ قطره بضعة عشرات من الأمتار فقط. ويعتقد بعض العلماء أنه قد يكون شظية من القمر، ربما طردت إثر اصطدام قديم.

ومن المتوقع أن يقوم المسبار برسم خريطة للكويكب وجمع عينات باستخدام تقنيات مختلفة، بما في ذلك مناورة سريعة تعتمد على اللمس والإنطلاق أو طريقة التثبيت على السطح التي لم يتم اختبارها بعد.

ومن المقرر أن تهبط كبسولة العودة على الأرض في أواخر عام 2027، وهو ما سيجعل الصين ثالث دولة بعد اليابان والولايات المتحدة تستعيد عينات من كويكب.

وبعد الانتهاء من مرحلة الكويكب، من المتوقع أن تواصل المركبة الفضائية الرئيسية رحلتها نحو مذنب في حزام الكويكبات كجزء من مهمة من المخطط لها أن تستمر لنحو عقد من الزمن.