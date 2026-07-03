بعد انتهاء فترة الانسحاب، يتكيف الدماغ تدريجيا مع غياب الكافيين، فيلاحظ كثيرون تحسنا في النوم، وانخفاض القلق، وتراجع الاعتماد على القهوة لاستعادة النشاط اليومي بشكل طبيعي، وفق موقع "فيري ويل هيلث".

ماذا يحدث التوقف عن شرب القهوة؟

الأيام الأولى:

لا تظهر الفوائد المحتملة للإقلاع عن القهوة مباشرة، إذ قد يعاني الجسم خلال الأيام الأولى من أعراض انسحاب.

وتختلف آثار التوقف المفاجئ عن القهوة من شخص لآخر، بحسب كمية الكافيين التي اعتاد استهلاكها. وفي حال التوقف عن استهلاك جميع مصادر الكافيين الأخرى، فقد يمر الشخص بالمراحل التالية:

خلال 12 إلى 24 ساعة: تبدأ أعراض انسحاب الكافيين بالظهور، مثل الصداع، والتعب، وصعوبة التركيز والانتباه.

خلال 20 إلى 51 ساعة: تبلغ أعراض الانسحاب ذروتها، وغالبا خلال أول 48 ساعة. وقد تزداد شدتها، وتشمل أيضا تغيرات في المزاج، ومشكلات في الجهاز الهضمي، وآلامًا في العضلات أو المفاصل.

من اليوم الثاني إلى التاسع: قد تستمر الأعراض حتى 9 أيام، لكنها تبدأ بالتحسن تدريجيا بعد وصولها إلى الذروة.

بعد انتهاء أعراض الانسحاب

رغم الشعور بتدهور مؤقت في الأيام الأولى، فإن الحالة غالبا ما تتحسن بعد زوال أعراض الانسحاب، ويظهر ذلك في:

نوم أفضل:

يمكن للكافيين أن يؤثر في النوم بعدة طرق؛ فهو قد يؤخر موعد النوم، ويقلل مدته، ويؤثر في جودته. وعند التوقف عن تناوله، قد يلاحظ تحسن واضح في النوم

انخفاض القلق

تشير بعض الدراسات إلى أن استهلاك أكثر من 400 ملغ من الكافيين يوميا يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالقلق.



تراجع الاعتماد على الكافيين:

قد يؤدي شرب القهوة يوميا إلى اعتماد جسدي على الكافيين. وبعد انتهاء أعراض الانسحاب، يكتشف الفرد أنه لم يعد بحاجة إلى القهوة لتتمكن من مواصلة يومه.

لماذا يؤثر التوقف عن القهوة في الدماغ؟

يعمل الكافيين على حجب تأثير مادة كيميائية في الدماغ تُعرف باسم الأدينوزين، وهي مادة تساعد على تنظيم دورة النوم والاستيقاظ. ولهذا السبب تمنح القهوة شعورا باليقظة.

ومع مرور الوقت، يتكيف الدماغ مع الاستهلاك المنتظم للكافيين، وعند التوقف عن شرب القهوة، يستعيد الأدينوزين تأثيره بصورة مؤقتة، ما يؤدي إلى ظهور أعراض الانسحاب.

من هم الأكثر عرضة لأعراض الانسحاب؟

تختلف أعراض الانسحاب وشدتها من شخص لآخر، لكن بعض الفئات تكون أكثر عرضة للإصابة بها، ومنها:

الأشخاص المصابون بالصداع النصفيي

من يستهلكون أكثر من 300 ملغ من الكافيين يوميا

الأشخاص الذين يعانون من مستويات مرتفعة من التوتر

من لديهم نمط حياة أو مواعيد نوم غير منتظمة.

الأشخاص الذين يتناولون أو يفرطون في استخدام مكملات الكافيين.

كيف يمكن تخفيف أعراض انسحاب الكافيين؟

تقليل استهلاك القهوة تدريجيا؛ ابدأ بالانتقال من كوب كبير إلى متوسط، ثم صغير، وبعدها استبدله بقهوة منزوعة الكافيين.