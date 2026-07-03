وبحسب موقع "فيري ويل هيلث"، يوفر تناول المشمش بانتظام فوائد الصحية عديدة على رأسها تحسين صحة الأمعاء والبشرة والقلب.

يحسن صحة البشرة

يساعد فيتامينا أي و سي الموجودان في المشمش على حماية البشرة من الأضرار الناجمة عن أشعة الشمس والتلوث.

كما يعزز فيتامين سي إنتاج الكولاجين في الجلد، ما يساعد على تقليل ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد.

ويحتوي المشمش أيضا على بيتا كاروتين، وهو مركب يتحول في الجسم إلى فيتامين اي.

يدعم الوقاية من السرطان

يحتوي المشمش على مضادات أكسدة مثل اللوتين والزياكسانثين وبيتا كاروتين، إضافة إلى الفيتامينات أي وسي وآيه، والتي قد تساعد في الوقاية من السرطان وغيره من الأمراض المزمنة.

كما تحتوي نوى المشمش على مركب نباتي يسمى الأميغدالين، ويمتلك خصائص مضادة للسرطان، وفقا لبعض الدراسات.

يدعم الهضم وصحة الأمعاء

تساهم الألياف الموجودة في المشمش على تعزيز انتظام حركة الأمعاء، كما تدعم الألياف القابلة للذوبان في تعزيز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء.

وينصح بتناول المشمش بقشره، لأنه يحتوي على أعلى نسبة من الألياف.

ترطيب الجسم

مثل كثير من الفواكه، يحتوي المشمش على كمية كبيرة من الماء تساعد في الحفاظ على ترطيب الجسم.

إذ يتكون المشمش الطازج من نحو 85 بالمئة من الماء.

ويساعد الترطيب الجيد على ضمان أداء أعضاء الجسم لوظائفها بصورة سليمة.

خفض ضغط الدم

يحتوي المشمش على البوتاسيوم، الذي أظهرت الدراسات أنه يساعد على خفض ضغط الدم من خلال إرخاء جدران الأوعية الدموية.

ويعزز طرح الصوديوم عبر البول، مما يخفف من آثاره الضارة على الجسم.

يحافظ على صحة العينين

يوفر المشمش عناصر غذائية مثل بيتا كاروتين والفيتامينين أي وآيه، والتي تدعم حماية البصر ودعم صحة العين.

يحتوي على مضادات الأكسدة اللوتين والزياكسانثين، اللذين قد يقللان من خطر الإصابة ببعض أمراض العين، مثل التنكس البقعي المرتبط بالعمر.

يحمي الكبد

تشير بعض الأبحاث إلى أن المشمش قد يساعد في حماية الكبد، ويرجح الباحثون أن ذلك يعود إلى محتواه المرتفع من مضادات الأكسدة.

التحكم بالوزن

يساهم تناول الفواكه الصحية، مثل المشمش، في دعم التحكم بالوزن.

ويتميز المشمش بانخفاض سعراته الحرارية، كما أن محتواه من الألياف والماء يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول.

والمشمش خيارا حلو المذاق يمكن أن يحل محل الوجبات الخفيفة الغنية بالسكر والسعرات الحرارية.

يعزز المناعة

تشير بعض الدراسات إلى أن مضادات الأكسدة الموجودة في المشمش قد تدعم الجهاز المناعي.

فهي تساعد على مقاومة العدوى، وتقليل الالتهابات، ودعم عمل الخلايا المناعية.

كما تسهم الألياف في تعزيز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، وهو ما قد يساعد في الحماية من الجراثيم الضارة.

كيف يمكن إدخال المشمش إلى النظام الغذائي؟

يفضل حفظ المشمش في درجة حرارة الغرفة، إذ يكون مذاقه أفضل بهذه الطريقة.

ويمكن تناوله طازجًا كوجبة خفيفة، أو مجففًا، سواء تم شراؤه أو تجفيفه منزليًا.

كما يستخدم المشمش على نطاق واسع في إعداد الحلويات والمربى، ويضيفه بعض الأشخاص إلى الزبادي، ودقيق الشوفان، والعصائر والسلطات.

آثار جانبية ينبغي الانتباه إليها

رغم أن المشمش صحي وآمن عموما عند تناوله باعتدال، فإن هناك بعض المحاذير، منها:

تحتوي نوى المشمش على مركب الأميغدالين الذي قد يطلق السيانيد داخل الجسم، وقد يصبح ساما عند تناوله بكميات كبيرة.

قد يؤدي الإفراط في تناول المشمش إلى مشكلات هضمية، مثل الغازات، واضطراب المعدة، والانتفاخ.

يحتوي المشمش المجفف على نسبة مرتفعة نسبيا من السكر، لذا ينبغي عدم الإكثار منه، خاصة لمن يراقبون استهلاكهم للسكر.

قد يعاني بعض الأشخاص من حساسية تجاه المشمش، ويجب توخي الحذر بشكل خاص إذا كانوا يعانون أيضا من حساسية تجاه فواكه قريبة منه، مثل الخوخ، والبرقوق، والكرز.