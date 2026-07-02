وعرضت الشركة النموذج الأولي، الذي يتميز بتصميم أنيق أنحف من هاتف "آيفون"، على بعض المستثمرين وجهات أخرى وفقا لمصادر مطلعة تحدثت لوول ستريت جورنال.

وأفادت بعض المصادر أن النموذج الأولي مصمم للعمل بنظام تشغيل خاص بالشركة، ولدمج تقنية الذكاء الاصطناعي من منصة xAI التابعة لشركة "سبيس إكس".

وأضافت المصادر أن الجهاز سيستخدم معالج "كوالكوم سناب دراغون"، حسبما ذكرت "وول ستريت جورنال" والتي قالت إن "سبيس إكس" أبلغت بعض المستثمرين أن المشروع لا يزال في مراحله الأولى، وأن التصميم قابل للتغيير.

وفي أكتوبر الماضي، قال ماسك إن: "فكرة صنع هاتف تُشعرني باليأس. لكن إن كان لا بدّ من صنع هاتف، فسنفعل".

ونفى ماسك في فبراير أن شركته تُطوّر هاتفا، ردا على تقرير لوكالة "رويترز" أفاد بأن "سبيس إكس" تعمل على هاتف يتصل مباشرة بشبكة أقمار "ستارلينك".

ووفق عدد من المستثمرين في شركتي "تسلا" و"سبيس إكس" فإن ماسك كان يطمح منذ فترة طويلة إلى تطوير جهاز استهلاكي يُستخدم كمنصة لتكنولوجيا مشاريعه.