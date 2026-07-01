يعرف البطيخ الأحمر والشمام بارتفاع محتواهما من الماء، ما يجعلهما خيارا جيدا لترطيب الجسم، وفق موقع "فيري ويل هيلث".

أيهما أفضل؟

والشمام مصدر غني بالمغنيسيوم والبوتاسيوم والصوديوم، بينما يوفر البطيخ الأحمر نفس الإلكتروليتات، خاصة البوتاسيوم والمغنيسيوم، ولكن بكميات أقل من الشمام.

ويتفوق الشمام على البطيخ باحتوائه على كمية أكبر من الألياف والإلكتروليتات، مما يجعله أكثر دعما لصحة الجهاز الهضمي وترطيب الجسم.

كما تساعد أليافه على تعزيز انتظام حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك، بينما يحتوي البطيخ الأحمر على مركبات البوليفينول التي تدعم نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء.

الفاكهتان غنيتان بمضادات الأكسدة، غير أن البطيخ الأحمر يتميز باحتوائه على الليكوبين، الذي يسهم في دعم صحة القلب وتقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.

وفي المقابل، يحتوي الشمام على فيتامين "سي" والكاروتينات والزياكسانثين، وهي عناصر ترتبط بدعم صحة العين وحماية الخلايا، وقد تسهم أيضًا في تعزيز صحة البشرة.

كيف يمكن إدخالهما في النظام الغذائي؟

يمكن الاستمتاع بالبطيخ الأحمر والشمام بطرق متعددة، منها: