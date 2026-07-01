يعتقد كثيرون أن تناول الفيتامينات والمكملات الغذائية في أي وقت يحقق الفائدة نفسها، إلا أن توقيت تناولها قد يلعب دورا حاسما في مدى استفادة الجسم منها.

فبعض المكملات ينصح بعدم تناولها على معدة فارغة، لأن ذلك قد يقلل من امتصاصها أو يسبب اضطرابات في المعدة، ما يحد من فعاليتها ويزيد من احتمال ظهور آثار جانبية مزعجة، وفق موقع "فيري ول هيلث".

الفيتامينات الذائبة في الدهون (A وD وE وK)

هذه الفيتامينات تعتبر من أهم المكملات التي ينبغي تجنب تناولها على معدة فارغة. فهي تذوب في الدهون، ولذلك تحتاج إلى وجبة تحتوي على دهون صحية، مثل الأفوكادو أو المكسرات أو البيض أو زيت الزيتون، حتى يمتصها الجسم بصورة فعالة.

ورغم أن تناولها من دون طعام لا يجعلها خطيرة، فإنه قد يقلل من فعاليتها، ومع مرور الوقت قد يؤدي ذلك إلى انخفاض مستوياتها في الجسم رغم استخدام المكملات.

الفيتامينات المتعددة

تحتوي الفيتامينات المتعددة عادة على مزيج من الفيتامينات الذائبة في الدهون والذائبة في الماء.

وعند تناولها على معدة فارغة، قد لا يمتص الجسم الفيتامينات الذائبة في الدهون بصورة جيدة.

كما قد تسبب تهيج بطانة المعدة والغثيان إذا أخذت من دون طعام، لذا ينصح بتناولها مع وجبة، ويفضل أن تحتوي على بعض الدهون الصحية.

كربونات الكالسيوم

كربونات الكالسيوم أكثر أشكال مكملات الكالسيوم شيوعا، وتحتاج إلى حمض المعدة حتى تمتص بشكل جيد.

ويساعد تناول الطعام على زيادة إفراز هذا الحمض، مما يحسن امتصاص الكالسيوم.

أما تناولها على معدة فارغة فقد يقلل من امتصاصها، ويزيد من احتمال حدوث آثار جانبية في الجهاز الهضمي، مثل الانتفاخ أو الشعور بعدم الارتياح.

الإنزيم المساعد (CoQ10)

CoQ10 مركب ذائب في الدهون، ويعمل كمضاد للأكسدة، ويُستخدم لدعم صحة القلب وإنتاج الطاقة.

ولأنه يذوب في الدهون، فإن امتصاصه يكون أفضل عند تناوله مع وجبة تحتوي على دهون صحية، بينما قد يؤدي تناوله على معدة فارغة إلى تقليل فعاليته.

أحماض أوميغا 3 الدهنية

تصنف مكملات أوميغا 3، مثل زيت السمك، من المكملات المعتمدة على الدهون، ولذلك يفضل تناولها مع الطعام.

أما تناولها على معدة فارغة فقد يقلل من امتصاصها، كما قد يزيد من احتمال حدوث آثار جانبية مثل الغثيان أو التجشؤ بطعم السمك.

الكركمين

يمتاز الكركمين بضعف امتصاصه عند تناوله بمفرده، ويحتاج إلى الدهون لتحسين امتصاصه. كما تضاف إليه في كثير من المكملات مادة مستخلصة من الفلفل الأسود تعرف باسم "البيبيرين" للمساعدة على زيادة امتصاصه.