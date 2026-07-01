ويقدم التقرير، الذي سيعرض على الحكومات خلال "الحوار العالمي الأول للأمم المتحدة بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي" المقرر عقده في جنيف يومي 6 و7 يوليو، أول تقييم علمي عالمي ومستقل للذكاء الاصطناعي، مع التخطيط لإصدار تقرير أكثر شمولا وتفصيلا في العام المقبل.

وتم اختيار أعضاء اللجنة من جميع مناطق العالم، ويشغل أعضاؤها مناصبهم لمدة 3 سنوات، بشكل مستقل عن أي حكومة أو مؤسسة أو شركة.

ووفق التقرير، الذي أعده 40 من كبار العلماء والخبراء، يحتاج صانعو السياسات إلى أدلة علمية لتنظيم الذكاء الاصطناعي، لكن قدراته تتجاوز الفهم العلمي وقدرة الحكومات على التكيف، مع توفر عدد قليل من الأساليب للتحكم في أنظمة الذكاء الاصطناعي عالية الاستقلالية.

وأشار يوشوا بنجيو، الرئيس المشارك للجنة، إلى تزايد الأدلة على السلوك المخادع للذكاء الاصطناعي، وقال إن العلم لا يمكنه ضمان ألا يتسبب الذكاء الاصطناعي في أضرار كارثية "سواء من تلقاء نفسه أو بسبب مستخدمين ذوي نوايا خبيثة" مع تزايد قدراته.

وخلص التقرير إلى أن "الفوائد المحتملة للذكاء الاصطناعي هائلة. كما أن النشر السريع وغير الخاضع للرقابة لهذه التكنولوجيا على نطاق واسع ينطوي على مخاطر كبيرة، بما في ذلك الأضرار التي تلحق بالصحة النفسية للمستخدمين، والاستخدام المحتمل كأداة مدمرة، والتأثيرات على النظم الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، والتحديات المرتبطة بالتحكم في هذه التكنولوجيا".

وتسارع الاعتماد على الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، ولكن على نحو غير متكافئ، عبر البلدان والقطاعات. وعلى المستوى العالمي، يستخدم الآن أكثر من مليار شخص الذكاء الاصطناعي التخاطبي أسبوعيا، لكن اعتماده في البلدان النامية لا يزال متأخرا عن الركب العالمي.

وتطوير الذكاء الاصطناعي مركز بشكل كبير، إذ تستحوذ الولايات المتحدة على 75 بالمئة من القوة الحاسوبية بين أفضل 500 حاسوب عملاق للذكاء الاصطناعي في العالم، فيما تستحوذ الصين على 15 بالمئة.

وعلى الرغم من وجود أكثر من 7 آلاف لغة مستخدمة في جميع أنحاء العالم، فإن نماذج الذكاء الاصطناعي الحالية مدربة على جزء ضئيل منها فقط، كما أن الترجمة الآلية لبعض اللغات مليئة بالأخطاء التي يمكن أن تؤثر على التشخيصات الصحية وقرارات العلاج.

وتشمل المخاطر الآثار السلبية المحتملة على حقوق الإنسان والنظم الاجتماعية والبيئة، إذ يتزايد انتشار المواد التي ينتجها الذكاء الاصطناعي المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال، والعنف الجنسي المدعوم بتقنية التزييف العميق.

ويسهل الذكاء الاصطناعي أيضا إنتاج محتوى مقنع ونشره على نطاق مستهدف واسع، مما يسهم في "تآكل تدريجي لمصداقية المعلومات، وهو ما يمكن أن يضعف ثقة الجمهور والتماسك الاجتماعي والتداول الديمقراطي".

وتفتقر معظم البلدان، بما في ذلك الاقتصادات المتقدمة، إلى الخبرة الفنية اللازمة لتقييم نماذج الذكاء الاصطناعي الجديدة الأكثر كفاءة أو المشاركة بشكل هادف في حوكمتها.