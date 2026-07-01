واعتمدت الدراسة، المنشورة في مجلة "طب الجهاز الهضمي والكبد السريري"، على متابعة نحو 355 ألف بالغ لمدة قاربت 13 عاماً.

وأظهرت النتائج أن من يشربون 5 أكواب من القهوة يومياً كانوا أقل عرضة للإصابة بسرطان الكبد بنسبة 50 بالمئة، كما انخفض لديهم خطر الإصابة بتليف الكبد بنحو الثلث مقارنة بغير شاربي القهوة، بحسب ما أوردته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

كما أظهرت أن الفوائد امتدت إلى القهوة منزوعة الكافيين، وحتى لدى الأشخاص الذين يضيفون السكر أو المحليات إليها.

وأشار الباحثون إلى أن القهوة قد تسهم في تحسين صحة الكبد بفضل احتوائها على مركبات ومضادات أكسدة تساعد في الحد من الالتهابات والتليف، مع التأكيد على أن الاعتدال في استهلاكها يظل الخيار الأفضل.

في المقابل، توصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS) بعدم تجاوز 4 أكواب يومياً، لأن الإفراط في تناول الكافيين قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.