واعتمدت الشركة الأميركية الذكاء الاصطناعي في بعض أجزاء عملياتها، بما في ذلك فحوصات الجودة، في محاولة للاستفادة من مزايا هذه التقنية، التي يقول مطوروها إنها قادرة على خفض التكاليف وتعزيز الإنتاجية.

لكن، ووفقا لما نقلته وكالة أنباء "بلومبرغ"، قال مسؤولون تنفيذيون في "فورد" إنها أعادت توظيف أكثر من 300 مهندس من مفتشي الجودة "المخضرمين"، خلال السنوات الأخيرة لتعويض أوجه القصور في الأنظمة الآلية.

وقال نائب رئيس هندسة أجهزة المركبات في الشركة تشارلز بون للصحفيين: "الذكاء الاصطناعي أداة رائعة، لكنه لا يكون أفضل من جودة المعلومات التي تستخدم لتدريبه".

وأضاف: "في السنوات الماضية، لم نول الاهتمام الكافي لخبرات مهندسينا الأكثر معرفة، الذين عملوا معنا عبر دورات عديدة لتطوير المنتجات".

و"فورد" واحدة من بين العديد من الشركات التي سارعت إلى تبني موجة الذكاء الاصطناعي، خصوصا في ظل الحماس لإمكانات هذه التقنية في زيادة هوامش الأرباح.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة جيم فارلي بمقابلة في يونيو الماضي: "الذكاء الاصطناعي سيترك كثيرا من العاملين في الوظائف المكتبية خلفه".

وفي مكالمة إعلان الأرباح في أكتوبر، قال مدير العمليات كومار غالهوترا إن الشركة "تنشر الذكاء الاصطناعي عبر النظام الصناعي بأكمله".

وشمل ذلك نشر 900 كاميرا مدعومة بالذكاء الاصطناعي في مصانعها، لـ"اكتشاف مشكلات الجودة عند المصدر والمساعدة في الحد من اضطرابات سلسلة التوريد"، حسبما قاله غالهوترا للمستثمرين.

لكن بون قال، الأربعاء، إن الفحوصات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لم ترقَ إلى مستوى التوقعات.

وأوضح: "اعتقدنا خطأ أن مجرد إدخال الذكاء الاصطناعي وتغذيته بمتطلبات التصميم التي لدينا سيؤدي إلى إنتاج منتج عالي الجودة".

وأشار بون، بحسب "بلومبرغ"، إلى أن الأدوات الآلية كانت تفتقر إلى التدريب والخبرة اللذين يمتلكهما المهندسون المخضرمون، وكثير منهم غادروا الشركة قبل الاستفادة من معرفتهم لتحسين هذه التقنيات.

وأضاف أن هؤلاء العاملين أعيد إدخالهم لاحقا لتدريب الأنظمة، إلى جانب الإشراف على تدريب الموظفين الأصغر سنا.

وقال: "أدركنا أنه لكي نطور بعض أدوات الأتمتة والتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي لدينا، كان علينا التأكد من أنها تدرب على يد أكثر الأشخاص خبرة".