وقالت وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة إن المنصة الجديدة ستوفر بيئة رقمية آمنة لاستضافة البيانات الحكومية والخدمات الإلكترونية، بما يعزز الأمن السيبراني، ويضمن استمرارية الخدمات، ويدعم التحول الرقمي في مؤسسات الدولة.

وأضافت الوزارة أن المشروع سيسهم في تطوير الاقتصاد الرقمي، ورفع كفاءة وجودة الخدمات العامة، من خلال توفير بنية تحتية رقمية حديثة تستجيب لمتطلبات المؤسسات الحكومية والقطاعات المختلفة.

وجرى تدشين المنصة في مركز البيانات الوطني، بإشراف وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة أحمد سالم بده، ووزير الاقتصاد والمالية عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا.

ولم تعلن الحكومة الموريتانية التكلفة المالية للمشروع، الذي يأتي ضمن خططها لتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعزيز استضافة البيانات والخدمات الرقمية داخل البلاد.