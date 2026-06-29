وتوصلت الدراسات إلى أنه عند تناول الفراولة بمفردها، من دون القشدة أو الشوكولاتة أو السكر، تكون غنية بفيتامين "سي" والمركبات النباتية المضادة للأكسدة، وفي الوقت نفسه منخفضة السعرات الحرارية.

كما أنها تحتوي على نسبة مرتفعة من الماء، وتضم كمية أقل من السكر مقارنة بفواكه مثل المانجو والموز، مما يجعلها خيارا سهلا للاستمتاع به طوال فصل الصيف من دون الإفراط في تناول السكر المضاف.

وقال اختصاصي تغذية معتمد ومؤلف كتاب "بروسيس يور فاميلي لايف" روب هوبسون: "الفراولة مفيدة للغاية لصحتنا. فهي فاكهة غنية بالعناصر الغذائية، وتوفر فيتامين سي، والألياف، وحمض الفوليك، إلى جانب مجموعة من مركبات البوليفينول المفيدة، بما في ذلك الأنثوسيانين الذي يمنح الفراولة لونها الأحمر، وحمض الإيلاجيك، وكلاهما يتمتع بخصائص مضادة للأكسدة والالتهابات"، وفق صحيفة "ديلي ميل".

هل الفراولة صحية؟

وتحتوي 100 غرام من الفراولة على 32 سعرة حرارية فقط، ما يجعلها واحدة من أقل الفواكه احتواء على السعرات الحرارية التي يمكنك إضافتها إلى وعاء الفاكهة.

وتتكون الفراولة من نحو 91 في المائة من الماء، وهو ما يفسر مذاقها المنعش في الأجواء الدافئة.

الفراولة مفيدة للغاية لصحة الجهاز الهضمي

وتعتبر الفراولة خيارا مناسبا لصحة الأمعاء لأنها، بخلاف بعض الفواكه الأخرى، منخفضة في مركبات "فودمابس"، وهي كربوهيدرات قابلة للتخمر يمكن أن تسبب الانتفاخ والغازات واضطرابات الهضم لدى الأشخاص المصابين بمتلازمة القولون العصبي.

وذكر روب هوبسون: "تحتوي الفراولة على الألياف التي تساعد على تغذية البكتيريا النافعة في الأمعاء وتدعم صحة الجهاز الهضمي".

وأضاف: "كما أنها تحتوي على مركبات البوليفينول التي تتفاعل مع ميكروبيوم الأمعاء، وتشير الأبحاث الحديثة إلى أن هذه المركبات قد تشجع نمو البكتيريا المفيدة".

واستدرك قائلا: "ليست الفراولة غذاء سحريا لصحة الأمعاء، لكنها بالتأكيد إضافة مفيدة إلى نظام غذائي غني بمجموعة متنوعة من الأطعمة النباتية".

الفراولة غنية بمضادات الأكسدة التي تدعم المناعة

وقد تصنف الفراولة على أنها "غذاء خارق"، لكنها تعد مصدرا ممتازا لفيتامين سي، إذ توفر الحصة الواحدة منها نسبة كبيرة من الاحتياجات اليومية للجسم.

وتوصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية بأن يتناول معظم البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و64 عاما إلى 40 ملغ من فيتامين سي يوميا.

لكن روب هوبسون يحذر من الاعتقاد بأن تناول كميات كبيرة من الفراولة سيجعل الشخص محصنا ضد الأمراض.

ويقول:"يدعم فيتامين سي الوظيفة الطبيعية للجهاز المناعي، لكن تناول المزيد من الفراولة لن يمنح جهازك المناعي قوة خارقة".

وأضاف: "تكمن الفائدة الحقيقية في المواظبة على تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي ضمن نظام غذائي متوازن".