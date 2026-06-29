وفي 15 مايو، أعلن عن تفشي موجة جديدة من فيروس إيبولا الذي يسبّب حمى نزفية.

وانتشر الفيروس في 3 أقاليم في جمهورية الكونغو الديمقراطية هي إتوري وشمال وجنوب كيفو حيث يعيش حوالي 15 مليون شخص.

وانتقل إيبولا أيضا إلى أوغندا المجاورة حيث أحصت منظمة الصحة العالمية 20 إصابة وحالتي وفاة، بالرغم من تأكيد السلطات أن "الوضع تحت السيطرة" في فترة سابقة من الشهر.

ولا يوجد بعد لقاح أو علاج لسلالة بونديبوغيو من فيروس إيبولا التي تتفشى حاليا.