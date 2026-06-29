ومن المقرر أن تنطلق المهمة، التي تبلغ كلفتها نحو 30 مليون دولار، في أقرب وقت هذا الأسبوع، عبر مركبة روبوتية طورتها شركة "كاتاليست سبيس تكنولوجيز"، بهدف رفع التلسكوب إلى مدار أعلى وأكثر استقرارا.

وستلاحق المركبة، المزودة بثلاثة أذرع آلية، مرصد "سويفت" بعد إطلاقها من جزر مارشال في المحيط الهادئ على متن صاروخ "بيغاسوس" يُطلق من طائرة.

وكان "سويفت" قد أطلق إلى الفضاء عام 2004، لكنه بدأ يفقد ارتفاعه تدريجيا بوتيرة أسرع نتيجة النشاط الشمسي المتزايد، ما يهدد بخروجه من مداره وسقوطه إذا لم تُنفذ مهمة الإنقاذ في الوقت المناسب.

وتأمل ناسا أن تمنح العملية المرصد سنوات إضافية من العمل العلمي، ليواصل رصد انفجارات أشعة غاما وغيرها من الظواهر الكونية عالية الطاقة.

ويرى مسؤولون في شركة "كاتاليست سبيس" أن نجاح المهمة قد يمهد مستقبلا لتنفيذ عملية مماثلة لإنقاذ تلسكوب "هابل"، الذي يواجه بدوره خطر فقدان الارتفاع مع استمرار تأثير النشاط الشمسي على مداره.