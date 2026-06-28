ليس من الغريب أن تصاب البشرة بالجفاف أثناء رحلة الطيران، حيث يعود ذلك إلى نسبة الرطوبة المنخفضة داخل الطائرة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وتنقل الوكالة عن الدكتورة زاده مانيش، وهي طبيبة تعمل في عيادة متخصصة في العناية بالبشرة في لندن، قولها إنه "في الظروف العادية، تتراوح نسبة الرطوبة بين 40 و60 بالمئة، بينما تتراوح في مقصورة الطائرة بين 10 و20 بالمئة، وهي نسبة منخفضة للغاية، لذلك يزداد فقدان الماء من خلال البشرة، حيث يفقد الجلد كمية كبيرة من الماء."

وتقول: "من الممكن أن يؤدي ذلك إلى شد البشرة وجفافها، وظهور الجلد بشكل باهت وغير نضر."

وتصير هذه المشكلة أكثر وضوحا خلال الرحلات الطويلة بالمقارنة مع تلك القصيرة، ولهذا السبب يقترح برنارد هو، استشاري الأمراض الجلدية والمتحدث باسم "تحالف صحة الجلد" في المملكة المتحدة، أن الأمر قد "يتطلب بعض العناية بالبشرة أثناء رحلة الطيران".

قد يشمل ذلك زيادة استخدام عناصر الترطيب في روتين العناية بالبشرة قبل بدء الرحلة، بالإضافة إلى تجاوز بعض الخطوات.

وينصح برنارد هو بتجنب "أي منتج يحتوي على مواد فعالة من شأنها أن تتسبب في جفاف البشرة"، ويضيف: "رغم أن البشرة قد تكون دهنية خلال الرحلة، فإن المزيد من الجفاف هو ما سيؤثر عليها أكثر خلال الرحلة الجوية، وليس كونها دهنية. أنصح بالترطيب أولا، وتجنب المواد مثل أحماض ألفا هيدروكسي، وأحماض بيتا هيدروكسي، والريتينول. وقد تنصح بعض الإرشادات بتجنب هذه المواد الفعالة لمدة تتراوح بين 24 و48 ساعة قبل بدء الرحلة، خوفا من تعرض البشرة للجفاف على متن الطائرة".

كما تؤيد مانيش اتباع روتين بسيط، عبارة عن سيروم مرطب، ومرطب للبشرة، وواقي من الشمس للرحلات الجوية أثناء فترة النهار، مشيرة إلى أنه من المفيد إعادة وضعه كل فترة "تتراوح بين أربع وخمس ساعات".

وحتى لو لم تستخدم واقي الشمس أثناء الرحلة، يضيف هو: "إذا كان المرء يقوم بعطلة في مكان مشمس، فإن التعرض للأشعة فوق البنفسجية يزداد بمجرد نزوله من الطائرة، لذلك قد يكون من المهم وضع واقي من الشمس قبل النزول من الطائرة".

ويوصي هو ومانيش بشرب الكثير من الماء أثناء الرحلة، وتضيف مانيش: "أنصح بتجنب تناول الكحوليات والوجبات الخفيفة المالحة، لأنها قد تؤدي إلى جفاف البشرة".

وتضيف: "أود أن أشير أيضا إلى أن هناك بعض النساء اللاتي يملن إلى وضع مساحيق التجميل، فوضع القليل منها يكون جيدا، لكن الإفراط فيها قد يؤدي إلى انسداد المسام".