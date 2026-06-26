ويعود هذا الجزء من الصاروخ إلى رحلة الإطلاق التي أرسلت مسبار "بلو غوست-1" التابع لشركة "فايرفلاي" إلى القمر في 15 يناير 2025، وفق ما ذكره موقع "سبيس".

يبلغ وزن الجزء العلوي من الصاروخ نحو أربعة أطنان مترية، وتقدر سرعته لحظة الارتطام بأكثر من كيلومترين في الثانية.

ويرجح أن يقع الارتطام بالقرب من فوهة أينشتاين عند الطرف الغربي للقمر، مع احتمال آخر بوقوعه في فوهة بيل على الجانب الخفي من القمر.

ويظل التساؤل الكبير هو: هل يمكن رؤية الارتطام من الأرض؟ يقول بيل غراي، من مشروع بلوتو، وهو باحث اكتشف مسار هذا الجسم في سبتمبر 2025، إن موقف الخبراء تغير من "من المرجح" إلى "على الأرجح لا"، ثم إلى "ربما".

وأكد الخبراء أن توقيت الارتطام وموقعه الدقيق لا يزالان غير محددين بدقة، إذ يمكن أن يتفاوتا بدقائق وعشرات الكيلومترات.

وعلى الرغم من عدم اليقين، يمثل هذا الحدث فرصة علمية نادرة لدراسة الديناميكية السطحية للقمر.

ودعت وكالة "ناسا" المواطنين العلماء إلى المشاركة في رصد الارتطام عبر برنامج "إمباكت فلاش"، سواء بمعداتهم الخاصة أو باستخدام أجهزة الوكالة المدارية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، استضاف معهد أبحاث استكشاف النظام الشمسي الافتراضي (إس إس إي آر في آي) التابع لناسا جلسة نقاش مع خبراء حول الاصطدام المرتقب.

وشارك في الاجتماع براين داي، المسؤول عن برامج علوم المواطنين وتنمية المجتمع في المعهد.

وقال داي: "أحد الأمور المهمة جدا في هذا الاصطدام المرتقب أنه يذكرنا بأن القمر بيئة ديناميكية. فنحن نعتقد أنه جسم ساكن، لكنه ليس كذلك. إنه يتعرض باستمرار للارتطامات ويتغير".