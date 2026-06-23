وفق موقع "فيري ويل هيلث"، النصف الأول من اليوم هو أفضل وقت لتناول الحلويات لتجنب ارتفاع سكر الدم.

ومن المحتمل أن يساعد تناول الحلويات صباحا أو بعد الظهر على تحسين التحكم في سكر الدم.

ففي إحدى الدراسات الصغيرة، سجلت النساء اللاتي تناولن قطعة كعك بعد العشاء عند الساعة 7:30 مساء ارتفاعات أكبر في سكر الدم مقارنة بمن تناولنها بعد الغداء أو في منتصف بعد الظهر، كما عانت النساء اللاتي تناولن الحلوى بعد العشاء من ارتفاع سكر الدم أثناء الصيام في صباح اليوم التالي.

وتشير بعض الأبحاث إلى أن حساسية الإنسولين تكون أعلى في الصباح ثم تنخفض تدريجيا مع مرور الوقت، ما يعني أن خلايا الجسم قد تستجيب للإنسولين بشكل أفضل خلال الصباح وبعد الظهر، مما يساعد على تنظيم مستويات السكر بصورة أفضل.

في بعض الحالات، يرتبط تناول الطعام في ساعات متأخرة من اليوم بزيادة الوزن وارتفاع مستويات السكر في الدم.

تناول الحلويات مع الوجبات لتقليل الارتفاعات المفاجئة

يرتبط تناول الحلوى على معدة فارغة بارتفاع كبير في سكر الدم يعقبه انخفاض سريع.

تحتوي الحلويات عادة على كربوهيدرات بسيطة، وهي أنواع من السكريات تهضم وتمتص بسرعة في مجرى الدم. وعند غياب العناصر الغذائية الأخرى التي تبطئ عملية الهضم والامتصاص، قد يرتفع سكر الدم بسرعة.

لذلك يوصى بتناول الحلويات ضمن وجبة متوازنة أو مع وجبة خفيفة متكاملة للمساعدة في الحد من ارتفاعات السكر.

ويعتقد أن الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية والبروتين تبطئ عملية الهضم وامتصاص السكر، مما يؤدي إلى استقرار مستويات سكر الدم.

وسبق أن وجدت إحدى الدراسات أن تناول الكربوهيدرات بعد عشر دقائق من تناول أطعمة غنية بالبروتين والألياف ساعد على خفض سكر الدم بعد الوجبة وتقليل الارتفاعات المفاجئة.

اختر الحلويات بحكمة

إلى جانب توقيت تناول الحلويات وما ترافقه به من أطعمة، فإن نوع الحلوى يلعب دورا مهما في التحكم بسكر الدم.

وينصح بإضافة الفاكهة إلى الحلوى للمساعدة في إبطاء عملية الهضم وإشباع الرغبة في تناول السكر دون ارتفاعات حادة في سكر الدم.

تساعد الحلويات الغنية بالبروتين على منع ارتفاعات سكر الدم، فإلى جانب إبطاء الهضم وامتصاص السكر، يمكن للبروتين أن يؤثر في إفراز هرموني الإنسولين والغلوكاغون الأساسيين للحفاظ على توازن سكر الدم.

يوصى بإعداد الحلويات في المنزل لأن ذلك يمنح تحكمًا أكبر في المكونات.