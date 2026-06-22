وسبق لهيئة الخدمات الصحية البريطانية أن استخدمت نسخة سابقة من التقنية المعروفة باسم "ديرم إيه آي" لاكتشاف أكثر من 20 ألف حالة سرطان لدى أكثر من 230 ألف مريض.

لكن النسخة السابقة كانت تتطلب عدسة كاميرا خاصة تثبت على الهاتف، بينما لا تحتاج النسخة الجديدة، التي حصلت مؤخرا على أعلى مستوى من اعتماد الأجهزة الطبية في أوروبا، إلى أي معدات إضافية، وفق صحيفة "ديلي ميل".

وهذا يعني أن المرضى سيتمكنون من الحصول على فحص طبي بمستوى سريري خلال ثوان في الصيدليات أو عيادات الأطباء العامين، دون الحاجة إلى موعد في المستشفى.

وقد طورت البرنامج شركة الرعاية الصحية البريطانية "سكين أناليتيكس"، وتم تدريبه على آلاف الصور ذات التشخيصات المعروفة.

ويستخدم البرنامج الذكاء الاصطناعي لتحليل صور الشامات والآفات الجلدية بهدف التعرف على الأنماط المرتبطة بسرطان الجلد وغيره من الحالات المرضية.

ويتم تصنيف الآفات غير المثيرة للقلق بشكل نهائي على أنها سليمة، بينما تحدد الآفات المشتبه بها لإحالتها إلى مراجعة سريرية متخصصة.

وأظهرت الدراسات أن البرنامج فعال بنسبة 99.8 بالمئة في اكتشاف سرطان الميلانوما "ميلانوما".

ويصاب نحو 20 ألف شخص سنويا بسرطان الميلانوما، وهو أكثر أنواع سرطان الجلد عدوانية، ويتسبب في أكثر من 2300 حالة وفاة سنويا.

وتنتج معظم الحالات عن التعرض للأشعة فوق البنفسجية الصادرة عن الشمس أو أجهزة التسمير الاصطناعي.

وفي العام الماضي، سجلت معدلات الإصابة بهذا السرطان مستوى قياسيا في المملكة المتحدة، حيث ارتفع عدد التشخيصات الجديدة بنحو الثلث خلال عقد واحد فقط.

وتتمثل العلامة الرئيسية للمرض في ظهور شامة جديدة أو حدوث تغير في حجم أو شكل شامة موجودة مسبقا.

ويمكن أن يظهر سرطان الميلانوما في أي مكان من الجسم، لكنه أكثر شيوعا في المناطق التي تتعرض للشمس بشكل متكرر.

وقالت الدكتورة ألكسندرا كيمب، استشارية الأمراض الجلدية والمديرة السريرية لسرطان الجلد في "أمرشام هوسبيتال": "لقد قمت بتقييم آلاف الآفات الجلدية لاحتمال إصابتها بسرطان الجلد".

وأضافت: "منذ أن بدأنا استخدام تقنية "ديرم" ضمن مسار تشخيص سرطان الجلد لدينا، كان لها تأثير كبير على قدرتنا السريرية، وأحدثت فرقا حقيقيا في كفاءة الرعاية التي نقدمها".

وتابعت: "عندما يتعلق الأمر بسرطان الجلد، فإننا نعلم أن التشخيص المبكر يعني نتائج أفضل للمرضى".

وختمت بالقول:"إن رؤية هذه التقنية متاحة على هاتف ذكي، ومن دون الحاجة إلى أي معدات متخصصة، يفتح آفاقا هائلة لتوسيع إمكانية وصول المرضى إلى التشخيص والمساعدة على اكتشاف المرض في مراحل مبكرة".