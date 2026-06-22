تحدثت خبيرة صحية سبب شيوع نقص فيتامين د، الذي تعتمد عليه عدد من العمليات الحيوية في الجسم، لدى النساء.

ويلعب فيتامين د دورا أساسيا في مساعدة الجسم على امتصاص الكالسيوم، ومن دون كمية كافية منه يفقد الجسم كثافة العظام ويصاب بهشاشتها.

وتشير الأبحاث إلى أن النساء أكثر عرضة من الرجال للإصابة بنقص مستويات فيتامين دي.

وفي هذا السياق، ذكرت ناتالي سو، المشرفة السريرية على الخدمات الصيدلية في مستشفى جامعة جورج تاون، لموقع "فيري ويل هيلث" أن هناك عدة أسباب تجعل معدلات نقص فيتامين دي أعلى لدى النساء.

وذكرت أن أحد هذه الأسباب هو التقلبات الهرمونية، فالنساء يمتلكن عادة مستويات أعلى من هرمون الإستروجين، الذي يلعب دورا مهما في عملية استقلاب فيتامين د، إذ يساعد الإستروجين على تنشيط إنزيم يحوله إلى شكله النشط الذي يستطيع الجسم الاستفادة منه.

وأضافت أن النساء في مرحلة انقطاع الطمث وما بعدها يكن أكثر عرضة لنقص فيتامين د، لأن مستويات هرمون الإستروجين تنخفض خلال هذه المرحلة، ما يؤدي إلى انخفاض تنشيطه وتراجع مستوياته في الجسم.

وأكدت المتحدثة ذاتها أن الحاجة إلى فيتامين د تزيد أثناء الحمل والرضاعة الطبيعية لتلبية الاحتياجات المتزايدة لدى الأم ودعم نمو الهيكل العظمي للجنين.

من جهة أخرى، أشارت المتخصصة إلى أن النساء بطبيعتهن لديهن كثافة عظمية قليلة مقارنة بالرجال، كما يفقدن العظام بوتيرة أسرع مع التقدم في العمر.

ومن الأسباب الأخرى المحتملة لنقص فيتامين دي لدى النساء استخدامهن لواقي الشمس أو ارتداؤهن ملابس طويلة تقلل تعرض الجلد للأشعة فوق البنفسجية.

وفي ذات السياق، ذكرت سو أنه من الضروري للنساء إجراء فحوصات لمستويات فيتامين د لديهن بشكل دوري.

وعن بعض الحلول المقترحة، ذكرت سو أن الخروج إلى الهواء الطلق والتعرض لأشعة الشمس يمكن أن يساعد على تلبية جزء من احتياجات الجسم من فيتامين د، علما أن البشرة تنتج هذا الفيتامين عند تعرضها للأشعة فوق البنفسجية.

ويمكن أيضا تعزيز مستويات هذا الفيتامين الحيوي عبر الطعام، فهناك عدة أغذية تحتوي عليه بشكل طبيعي مثل صفار البيض والأسماك والكبد.

أما الطريقة الثالثة فهي المكملات الغذائية، ويمكن تناوله مع وجبة أو وجبة خفيفة لتحسين امتصاصه.