يمكن لبعض المشروبات، بما في ذلك الماء، والإلكتروليتات، وبعض أنواع الشاي، أن توفر فوائد عديدة لصحة القلب، مثل خفض ضغط الدم وتقليل معدل ضربات القلب.

بالنسبة للبالغين الأصحاء، يتراوح معدل ضربات القلب الطبيعي بين 60 و100 نبضة في الدقيقة، أما ارتفاع معدل ضربات القلب فيشكل ضغطا إضافيا على القلب وقد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، وفق موقع "فيري ويل هيلث".

الماء

الماء هو الخيار الأفضل كمشروب صحي للقلب، فالحفاظ على ترطيب الجسم يعزز صحة القلب والأوعية الدموية، وعندما يصاب الجسم بالجفاف، يضطر القلب إلى العمل بجهد أكبر لضخ الدم إلى أنحاء الجسم كافة.

وعندما يعمل القلب بجهد أكبر، فإنه ينبض بسرعة أكبر للحفاظ على تدفق الدم، مما يؤدي إلى ارتفاع معدل ضربات القلب.

شاي الماتشا الأخضر

الماتشا نوع من الشاي الأخضر المركز، وهو غني بمضادات الأكسدة ويتمتع بخصائص مضادة للالتهابات.

وتشير الأبحاث إلى أن تناول الماتشا بانتظام قد يساعد في الوقاية من تصلب الشرايين وتحسين صحة القلب، كما قد يساهم في إصلاح تلف الخلايا.

ومن خلال تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، يمكن لشاي الماتشا أن يدعم الحفاظ على معدل ضربات قلب صحي.

مشروبات الإلكتروليتات

الترطيب أمرا أساسي لدعم معدل ضربات قلب صحي، وإذا بدأ الجسم يفقد السوائل بسبب التعرق أو القيء أو الإسهال، فإن شرب مشروبات الإلكتروليتات يساعد على إعادة الترطيب.

والإلكتروليتات هي معادن مشحونة موجودة في الدم، مثل الصوديوم والبوتاسيوم، وتساعد على تنظيم توازن السوائل في الجسم، وتزويد الجسم بالسوائل والإلكتروليتات يخفف من آثار الجفاف ويساعد على تحسين معدل ضربات القلب.

شاي الكركديه

ينتج شاي الكركديه من أزهار نبات الكركديه ذات الألوان الزاهية، ولهذه الأزهار خصائص قوية مضادة للأكسدة، وقد أظهرت الدراسات أنها تساعد على خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول.

شاي البابونج

البابونج عشبة معروفة بتأثيراتها المهدئة والمريحة، كما أن لها خصائص مضادة للالتهابات قد تساعد على خفض التوتر وضغط الدم.

ويمكن أن يساهم احتساء شاي البابونج في تعزيز الشعور بالاسترخاء والهدوء، مما يدعم جودة النوم ويساعد على الحفاظ على معدل ضربات قلب صحي.

مشروبات يفضل تجنبها

المشروبات التي تعمل كمنشطات أو تزيد من خطر الجفاف قد تؤدي إلى ارتفاع معدل ضربات القلب، ومن أبرزها:

القهوة: المشروبات المحتوية على الكافيين مثل القهوة قد تؤدي إلى الجفاف وتسارع ضربات القلب.

مشروبات الطاقة: غالبا ما تحتوي على كميات كبيرة جدا من الكافيين، مما قد يسبب التوتر والعصبية ويزيد معدل ضربات القلب.

الكحول: قد يؤدي تناول الكحول إلى الجفاف، وهو ما يمكن أن يرفع معدل ضربات القلب أثناء الراحة.

نصائح أخرى لدعم معدل ضربات قلب صحي

لحسن الحظ، هناك العديد من التغييرات في نمط الحياة التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على معدل ضربات قلب صحي، ومنها: