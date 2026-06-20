وقالت كولينز خلال مؤتمر صحفي في العاصمة كانبرا إن السلالة رُصدت لدى طائر بحري مهاجر من نوع الكركر البني، في منطقة نائية في غرب أستراليا، وأكدتها وكالة العلوم الوطنية، وفقا لما ذكرته وكالة فرانس برس.

وأظهرت عينات أُخذت من طائر آخر ينتمي إلى نوع النوء العملاق نتيجة يُشتبه في كونها إيجابية كذلك.

وقالت كولينز "رغم أن النتيجة مخيبة للآمال، إلا أنها ليست مفاجئة، نظرا إلى انتشار سلالة إتش 5 من إنفلونزا الطيور عالميا"، بحسب فرانس برس.

وأضافت "أؤكد عدم وجود حتى الآن أي دليل على نفوق جماعي، ولا أي دليل على إصابة الدواجن. كنا نعلم جميعا أننا لن نكون بمنأى عن إنفلونزا الطيور بشكل دائم".

وقد تسببت سلالة إتش 5 بحالات خطرة ونسب وفيات عالية بين الدواجن والطيور البرية والثدييات المصابة في مختلف أنحاء العالم.

كذلك أُصيبت ثدييات بحرية، كما رُصدت حالات إصابة لدى حيوانات أخرى مثل القطط والماعز والألبكة والخنازير.

وأعلن علماء أستراليون الخميس أنّ سلالة إتش 5 من إنفلونزا الطيور تسببت بنفوق أكثر من 13 ألفا من صغار فقمة الفيل بعد إصابة مستعمرة تكاثر في جزيرتي هيرد وماكدونالد، وهما أرخبيل بركاني شبه قطبي جنوبي في جنوب المحيط الهندي.