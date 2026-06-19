ولرصد أنماط انتشارها، حلل باحثون بكتيريا الكلبسيلا الرئوية المقاومة لعدة أدوية، والتي جمعت من عينات بول ودم لأكثر من ألفي شخص في 42 ولاية أميركية.

وأظهر التحليل أنه من بين 267 سلالة مختلفة جرى تحديدها، تبيّن أن نحو 70 بالمئة منها مقاومة للمضادات الحيوية الفموية الثلاثة الأكثر استخداما.

كما كشف تقرير الدراسة المنشور في مجلة "نيتشر كوميونيكيشنز" أن أنماط الانتشار أظهرت وجود انتشار على المستويين الإقليمي ومستوى الولايات، إضافة إلى انتقال بين ولايات مختلفة، ما يشير إلى وجود بؤر انتشار مجتمعية واسعة لم يتم رصدها بعد.

وقالت ميغان ستاروليس من شركة "كويست"، التي جُمعت العينات عبر مكاتبها، في بيان: "البكتيريا شديدة المقاومة للمضادات الحيوية ظلت لفترة طويلة تُعد في المقام الأول مشكلة تقتصر على المستشفيات، لكن هذه الدراسة تكشف عن تحول خطير".

وأضافت: "هذه البكتيريا تنتشر وتسبب عدوى شائعة أصبحت مقاومة للمضادات الحيوية الموصى بها لعلاجها".

وذكر الباحثون أن السبب الرئيسي يعود إلى جين يعرف باسم CTX-M-15، والذي يمنح البكتيريا القدرة على مقاومة المضادات الحيوية.

وقالت ستاروليس: "توفر هذه الدراسة الخريطة الجينية اللازمة للبدء في تطوير لقاحات أو علاجات أخرى للمرضى الأكثر عرضة للخطر".

وبحسب منظمة الصحة العالمية، تتسبب بكتيريا الكلبسيلا الرئوية في وفاة نحو 600 ألف شخص سنويا حول العالم، وهي من أكثر الأسباب شيوعا في الولايات المتحدة لالتهابات الرئة المكتسبة داخل المستشفيات.