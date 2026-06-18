وكانت شركة Tiger Aesthetics قد بدأت في عام 2024 توزيع منتج alloClae على مجموعة مختارة من جراحي التجميل. والمنتج مشتق من دهون جثث معقمة، ويخضع لتنظيم إدارة الغذاء والدواء الأميركية.

وبحسب موقع "بزنيس إنسايدر"، أشاد بعض الجراحين بالمنتج وبقدرته المحتملة على تنعيم ما يعرف بـ"انخفاضات الورك" أو وملء الثديين، من دون الحاجة إلى تخدير عام أو فترة تعافٍ طويلة.

لكن ما رُوّج له بوصفه عمليات تكبير أو تعديل تجميلي يمكن إجراؤها خلال استراحة الغداء، قد يتوقف قريباً، على الأقل في ولاية نيويورك.

وتقول الجهات الصحية في نيويورك إن شركة Tiger توزع منتج alloClae داخل الولاية من دون ترخيص، وفق دعوى قضائية رفعتها الشركة في مايو، ورسالة من مكتب المدعي العام في الولاية.

وصودرت كميات من المنتج من عيادة طبيب واحد على الأقل، فيما قالت أربع عيادات لجراحي تجميل تواصل معها الموقع إنها لا تزال تقدم المنتج.

وفي ملف قضائي بتاريخ 29 مايو، قال محامٍ يمثل ولاية نيويورك إن شركة Tiger وشركات تابعة لها انخرطت في ما وصفه بـ"مخطط استمر عاماً كاملاً لتهريب منتجها alloClae، المشتق من نسيج دهني بشري، إلى ولاية نيويورك رغم رفض منحها تراخيص لتوزيعه هناك".

وتعد شركة Tiger المصنع والموزع الوحيد لمنتج alloClae. وفي الدعوى التي رفعتها، قالت إن وزارة الصحة في نيويورك استغرقت وقتاً طويلاً للبت في طلب ترخيص التوزيع الخاص بها.

وقال هيرميس فرنانديز، وهو محامٍ يمثل عملاء في قطاع الرعاية الصحية في قضايا تنظيمية داخل نيويورك ولا علاقة له بالنزاع الحالي، إن القضية قد تُحسم في أي من الاتجاهين.

وأوضح أنه إذا لم تكن أي ولاية أخرى قد اعترضت على alloClae، كما تقول شركة Tiger، فقد يدفع ذلك القاضي إلى التريث. لكنه أضاف أن تقديم الشركة طوعاً طلباً للحصول على ترخيص، ثم توزيع المنتج لاحقاً من دون الحصول عليه، قد يضعف موقفها، قائلاً: "الجهات التنظيمية لا تميل إلى تقبل ذلك".

وبعد طرح المنتج في السوق، سرعان ما جذب alloClae اهتمام المرضى والجراحين بسبب ما قيل إنه يتيحه من إمكانات تجميلية سريعة.

وساهمت عوامل عدة في زيادة الطلب على المنتج، بينها انتشار أدوية إنقاص الوزن من فئة GLP-1، وتزايد القبول الاجتماعي لجراحات التجميل.

وبحسب التقرير، ارتفع الطلب على alloClae بشكل كبير، متجاوزاً حجم المعروض، ما أدى إلى ظهور قوائم انتظار.