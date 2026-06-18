وبحسب مجلة "هيلث"، يساعد الالتزام بموعد نوم ثابت على استقرار الإيقاع اليومي للجسم وضبط ساعته البيولوجية.

وقالت الأستاذة المساعدة في طب القلب والأوعية الدموية بكلية الطب في جامعة ييل، أليسون غافي، إن الالتزام بموعد نوم ثابت خبر جيد للقلب الذي "يستفيد من الانتظام والتوقع".

وقالت غافي: "وقت الاستيقاظ يحدد تعرضك لضوء الصباح، ويضبط توقيت إفراز هرمون الكورتيزول. كما لاحظنا أن وقت الاستيقاظ يؤثر في بدء إفراز الميلاتونين مساء، ويمكنه أيضا أن يثبت تراكم الحاجة إلى النوم على مدار اليوم".

وارتبط انتظام النوم بالعديد من المؤشرات الصحية للقلب والأوعية الدموية، منها:

استقرار أكبر لضغط الدم أثناء الليل.

ارتفاع معدل تباين نبضات القلب خلال النوم.

مزيد من استرخاء الشرايين.

تنظيم أفضل لعملية الأيض.

النوم المضطرب وأمراض القلب

وترتبط الاضطرابات المزمنة في النوم بزيادة خطر الإصابة بعوامل الخطر القلبية الوعائية، مثل ارتفاع ضغط الدم واضطرابات نظم القلب وزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية.

وترتبط اضطرابات النوم جزئيا باختلال موعد النوم والسهر لفترات أطول، ما يخلق فرصا لعادات أكثر غير صحية، مثل مشاهدة التلفاز أو تصفح الهاتف، ما يزيد التعرض للضوء الأزرق والمحتوى المحفز، الأمر الذي يؤخر النوم ويعطله.

وعند السهر، تزداد احتمالية تناول وجبات خفيفة في وقت متأخر، ما يسهم في زيادة الوزن واحتمال الإصابة بمقاومة الإنسولين، وهما عاملان يؤثران سلبا على صحة القلب والأوعية الدموية، بحسب كارليارا فايس، العالمة المتخصصة في أبحاث النوم السلوكي والأستاذة المساعدة في كلية التمريض بجامعة بوفالو.

موعد نوم ثابت قد يعزز المزاج

على الرغم من أن معظم أبحاث النوم ركزت على مدة النوم، قالت غافي إن عدم انتظام مواعيد النوم "يبرز كعامل قد يكون مؤشرا أقوى على اضطرابات المزاج من إجمالي عدد ساعات النوم".

في البداية، تدعم مواعيد النوم والاستيقاظ المنتظمة إفرازا أكثر استقرارا للهرمونات المنظمة للمزاج، وخاصة السيروتونين والدوبامين والكورتيزول، بحسب كل من فايس وغافي.

كما يساعد جدول النوم المنتظم في الحفاظ على تزامن الساعة البيولوجية الداخلية، ما يجعل الدماغ أكثر قدرة على الانتقال بسلاسة بين مراحل النوم المختلفة.

وقالت فايس: "إن وجود أنماط نوم منتظمة يؤثر في مراحل النوم العميقة، مثل نوم حركة العين السريعة والنوم غير المرتبط بحركة العين السريعة، وهي مراحل مهمة لترسيخ الذاكرة وتنظيم المشاعر وتنظيم الهرمونات".

ويرتبط سوء النوم بشكل وثيق باضطرابات المزاج مثل الاكتئاب والقلق، والتي يمكن أن تجعل النوم أكثر صعوبة بدورها، مما يخلق حلقة مفرغة قد يصعب كسرها.