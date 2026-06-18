وفي هذا السياق، استعرض تقرير لموقع "فيري ويل هيلث" أبرز الفوائد والسلبيات المحتملة لشرب القهوة قبل تناول وجبة الإفطار أو بعدها، موضحا تأثير كل خيار على مستويات الطاقة والهضم وسكر الدم والصحة العامة.

القهوة قبل الإفطار

وتشمل الفوائد المحتملة لشرب القهوة قبل تناول وجبة الإفطار:

تعزيز تأثير الكافيين

قد تساعد القهوة على معدة فارغة في تحسين الأداء الرياضي.

امتصاص أسرع، إذ تمتص الأمعاء القهوة وعناصرها المفيدة بسرعة أكبر.

ومن المخاوف المرتبطة بشرب القهوة قبل الإفطار:

قد يعيق شرب القهوة على معدة فارغة التحكم في مستويات السكر في الدم.

من المحتمل أن تتداخل القهوة مع بعض الأدوية التي يجب تناولها عند الاستيقاظ، مثل أدوية ضغط الدم.

لا ينصح ذوو متلازمة القولون العصبي بهذا الخيار، لأن القهوة قد تؤثر في الأعراض عند شربها على معدة فارغة.

بعد الإفطار..

يعد الاستمتاع بكوب أو كوبين من القهوة بعد تناول وجبة إفطار متوازنة خيارا جيدا، وذلك لأن:

تجنب الارتفاع المحتمل في سكر الدم الذي قد يحدث عند شرب القهوة قبل تناول الطعام.

يساعد شرب القهوة بعد الوجبة على دعم الهضم.

ورغم كل هذه المزايا، فإن لشرب القهوة بعد الإفطار بعض السلبيات:

تأخير تأثير الكافيين ودفعة الطاقة والتركيز.

احتمال التأثير على النوم.

مخاوف الارتجاع الحمضي، لأن القهوة تزيد من إفراز حمض المعدة وترخي عضلة المريء.

كيف تجعل قهوتك الصباحية صحية قدر الإمكان؟

رغم الفوائد الصحية للقهوة، هناك بعض الأمور التي ينبغي الانتباه إليها: