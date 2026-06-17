وتعاني مته ماريت (52 عاما)، من مرض التليف الرئوي، الذي لا يمكن الشفاء منه ويسبب تندب أنسجة الرئة ويجعل التنفس صعبا.

وتستخدم زوجة ولي العهد الأمير هاكون جهاز الأكسجين في حياتها اليومية.

وكان القصر الملكي في أوسلو قد أعلن في 5 يونيو أنه تم وضع مته ماريت على قائمة الانتظار لزرع رئة جديدة.

وارتفع عدد المتبرعين المحتملين بالرئة في النرويج بشكل كبير في أعقاب الإعلان حسب وكالة أنباء النرويج (إن.تي.بي)، التي نقلت ذلك عن مؤسسة التبرع بالأعضاء في البلاد.

وقال رئيس قسم أمراض الرئة في المستشفى، ري هولم في بيان: "نحن سعداء للغاية لأن كل شيء سار بشكل جيد حتى الآن"، حسب وكالة أسوشيتد برس، الأربعاء.

وأضاف هولم أنها مثل غيرها من متلقي عمليات زرع الأعضاء، ستبقي في المستشفى "لعدة أسابيع".

وتابع أن هذا هو "الإجراء القياسي للتكيف مع الأدوية والتعامل مع أي مضاعفات وإجراء إعادة التأهيل".

وقال القصر الملكي إن ولي العهد النرويجي، الأمير هاكون، "سيعدل جدوله" ليكون مع زوجته خلال تلك الفترة. وأضاف أنه سيصدر بيانا خر حول حالتها الصحية عندما تخرج من المستشفى.