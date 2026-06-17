وتتكوّن هذه الأوعية غير الطبيعية بشأن المفصل المصاب، حيث تسهم في زيادة الالتهاب وتفاقم الألم.

ويعتمد الإجراء، المعروف باسم إصمام الشريان الركبي، على توجيه أخصائي الأشعة قسطرة دقيقة إلى الأوعية المستهدفة، ثم حقن جزيئات دقيقة تعمل على إغلاقها، ما يساهم في تقليل الالتهاب وتخفيف الألم دون الحاجة إلى تدخل جراحي.

وقال الطبيب فلوريان نيما فليكنشتاين من مستشفى شاريتيه الجامعي في برلين، وقائد فريق البحث، إن هناك فجوة علاجية حقيقية لدى العديد من مرضى التهاب مفصل الركبة، موضحا أن العلاجات التقليدية مثل الحقن داخل المفصل لم تعد توفر الراحة الكافية، فيما لا يكون استبدال المفصل خياراً متاحاً في بعض الحالات لأسباب طبية أو شخصية.

وشملت الدراسة، التي أُجريت في أحد المستشفيات الألمانية، 194 مريضا بينهم 114 امرأة و80 رجلا، خضعوا للعلاج بعد فشل العلاجات التقليدية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، بينهم 45 مريضا تلقوا العلاج في كلتا الركبتين.

وبحسب النتائج المنشورة في دورية "راديولوجي"، انخفضت درجات الألم على مقياس من 0 إلى 10 من 7 في بداية الدراسة إلى 4 بعد 6 أسابيع، ثم إلى 3 بعد 6 أشهر واستمرت النتائج حتى 12 شهرا.

كما سجل المرضى تحسنا واضحا في أعراض التهاب المفصل وجودة الحياة خلال فترة المتابعة، ما يعزز، وفق الباحثين، أهمية هذا الإجراء كخيار علاجي واعد للحالات التي لا تستجيب للعلاجات التقليدية.