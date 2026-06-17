وذكر مسؤول كبير في البيت الأبيض، تحدث شريطة عدم كشف هويته، أن هناك إمكانية للتوصل إلى حل مباشر مع الرئيس التنفيذي للشركة، داريو أمودي.

وقال مصدر مطلع على الأمر: "لا يمكننا أن نترك النماذج الرائدة تخرج عن السيطرة، الأمر كله يتعلق بتسوية الأمور مع داريو".

وتشير التعليقات الصادرة من البيت الأبيض إلى أن إدارة ترامب قد تحول توجيه الرقابة على الصادرات، الصادر الأسبوع الماضي، والذي أجبر "أنثروبيك" على تعطيل نماذجها "فابل 5" و"ميثوس 5" في جميع أنحاء العالم، بمثابة نقطة انطلاق للمحادثات بدلا من كونه قيدا دائما على نماذج الشركة.

واشتعل الخلاف بين الشركة وإدارة ترامب، الأسبوع الماضي، عندما أعلنت "أنثروبيك" أن وزارة التجارة أمرتها بمنع وصول الرعايا الأجانب إلى نماذجها بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

وعطلت الشركة نموذج "فابل 5" و"ميثوس 5" عالميا لعجزها عن قصر استخدام النماذج على المستخدمين داخل أميركا فقط.

كما رفضت واشنطن طلبا من رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لاستثناء المواطنين والشركات البريطانية من الأمر، وفقا لما ذكرته صحيفة التلغراف.

وقالت "أنثروبيك" إن الحكومة استندت إلى احتمال "اختراق القيود"، مما قد يسمح للنماذج بتحديد نقاط الضعف في البرمجيات.

وأوضح مسؤولو الشركة أن المسؤولين قدموا أدلة شفهية فقط حول مشكلة محدودة.

ورفضت "أنثروبيك" هذا الإجراء الواسع، وقالت الشركة في بيان بعد فرض الإجراءات على نماذجها عالية المستوى: "نحن لا نتفق على أن اكتشاف احتمال محدود لاختراق القيود يجب أن يكون سبباً لسحب نموذج تجاري يستخدم من قبل مئات الملايين من الأشخاص".

ووصفت الشركة الخطوة بأنها على الأرجح سوء فهم، مؤكدة أنها تعمل على استعادة الوصول.

وجاء هذا الإغلاق بعد أيام من إطلاق "أنثروبيك" لنموذج "فابل 5"، وهو أحدث نماذجها عالية القدرة، علما بأن الشركة كانت قد نسقت مع الحكومة بشأن تدابير السلامة قبل الإطلاق.

وتصاعدت التوترات بين "أنثروبيك" وإدارة ترامب لعدة أشهر. وفي وقت سابق من هذا العام، أدرجت الحكومة الشركة في القائمة السوداء لسلاسل الإمداد بعد أن رفضت "أنثروبيك" السماح للجيش الأميركي باستخدام نماذجها للمراقبة المحلية والأسلحة ذاتية التشغيل.

وحذرت "أنثروبيك" من أن قيودا مماثلة، في حال تطبيقها على مستوى الصناعة، ستوقف فعليا إصدارات النماذج الرائدة الجديدة من كل مطور رئيسي للذكاء الاصطناعي، غير أن النماذج الأخرى للشركة لا تزال متاحة.