وجاء في ⁠تقرير ‌ميداني وثّق ⁠21 حالة جديدة ⁠خلال الساعات ⁠الأربع والعشرين الماضية أن هذا العدد يشكل إجمالي الحالات المؤكدة حتى يوم الجمعة.

وحذرت منظمة الصحة العالمية الجمعة من استمرار تفشي إيبولا في شرق الكونغو الديمقراطية، مع ازدياد عدد الإصابات وتمدد الفيروس إلى مناطق جديدة.

وأشارت منظمة الصحة إلى أن غالبية الإصابات تتركز في إقليم إيتوري (شمال شرق البلاد)، ولكنّ حالات أخرى رُصدت في 34 منطقة صحية موزعة بين إيتوري، وشمال وجنوب كيفو (شرق البلاد).

وقال رئيس وحدة علم الأوبئة والتحليل للتدخلات في منظمة الصحة العالمية أوليفييه لو بولان، من بيني في شمال كيفو "تُرصد في صورة شبه يومية إصابات في مناطق صحية جديدة، وهو ما يعكس الحجم الفعلي للتفشي".

وأضاف بولان" "ينبغي أن تركز الاستجابة أولا وقبل كل شيء على تعزيز القدرات والكوادر التي تتمتع بخبرة".

وتابع قائلا: "لا تزال لدينا ثغرات في بعض المناطق العالية الخطورة. ولا يزال الحجم الدقيق للتفشي غير واضح"، متوقعا أن "يتحسن الوضع مع استمرار تعزيز قدرات المراقبة وتتبع المخالطين وإجراء الاختبارات، لا سيما في شمال كيفو".

وتعاني الأنظمة الصحية في الكونغو الديمقراطية من ضعف ويستمر انعدام الأمن، مما يجعل الاستجابة لتفشي الفيروس "صعبة جدا"، بحسب منظمة الصحة التي تؤكد مع ذلك أن البلاد "تمتلك خبرة كبيرة في التعامل مع إيبولا، لا سيما في المناطق التي يتفشى فيها الفيروس حاليا".