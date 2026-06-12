وأظهرت بيانات موقع "داون ديتيكتور" المتخصص في تتبع الأعطال الرقمية ارتفاعا حادا في بلاغات المستخدمين الذين واجهوا مشكلات أثناء محاولة استخدام "فيسبوك" عبر التطبيق أو الموقع الإلكتروني.

كما أبلغ مستخدمون عن مشكلات مماثلة في الوصول إلى "إنستغرام"، إضافة إلى تعطل بعض خدمات "واتساب" خصوصا على نسخة سطح المكتب.

ولم تصدر شركة "ميتا" تعليقا فوريا بشأن سبب العطل أو موعد استعادة الخدمات بشكل كامل.

وتداول مستخدمون على منصات التواصل الأخرى شكاوى بشأن توقف تحميل الصفحات، وصعوبة تسجيل الدخول، وانقطاع الرسائل والخدمات المرتبطة بالتطبيقات الثلاثة.

ويأتي هذا العطل ضمن سلسلة انقطاعات تقنية شهدتها منصات التواصل الكبرى خلال السنوات الأخيرة، والتي غالبا ما تؤثر على ملايين المستخدمين والشركات المعتمدة على خدمات "ميتا" الرقمية.

ولم يقدم ترامب تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الاتفاق أو ملابسات الهجوم الذي أشار إليه، كما لم يصدر تعليق فوري من الجانب الإيراني.