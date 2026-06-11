ويعرف الشاي بغناه بالمركبات النباتية ومضادات الالتهاب والأكسدة، وربطته عدة أبحاث بتحسين صحة القلب والدماغ والبشرة.

وقدمت مجلة "هيلث" نقلا عن دراسات وأبحاث، فوائد تناول الشاي الأخضر يوميا، وهي:

احتمال انخفاض خطر الإصابة بالسرطان

الشاي الأخضر غني بالكاتيشينات، وهي نوع من مضادات الأكسدة التي تعمل على حماية الخلايا من التلف، وتساعد هذه المركبات في الحد من نمو الخلايا السرطانية، وتقليل الالتهابات في الجسم.

وبحسب التقرير، يساعد شرب الشاي الأخضر بانتظام على الارتباط بانخفاض خطر الإصابة بسرطان البروستاتا وسرطان الثدي.

ورغم الحاجة إلى مزيد من الدراسات، فإن إدراج الشاي الأخضر ضمن نظام غذائي متوازن قد يساهم في الوقاية من السرطان بشكل عام.

تعزيز جهاز المناعة

تعرف البوليفينولات الموجودة في الشاي الأخضر بخصائص مضادة للأكسدة والالتهاب تدعم الاستجابة المناعية الصحية.

كما يحتوي الشاي الأخضر على مركب يعرف باسم "إل ثيانين"، يعمل على تعزيز نشاط الخلايا المسؤولة عن مكافحة العدوى وتقليل الالتهاب.

وبالتالي، قد يساعد الشاي الأخضر في زيادة مقاومة الجسم للأمراض الشائعة مثل نزلات البرد والإنفلونزا.

تحسين محتمل للقدرات الإدراكية

ارتبط شرب الشاي الأخضر بانتظام بتحسين صحة الدماغ لدى البالغين ومتوسطي وكبار السن، خصوصا فيما يتعلق بالذاكرة ومهارات التفكير.

وتعود هذه الفوائد إلى مضادات الأكسدة الموجودة به، إذ تساعد على حماية خلايا الدماغ من الإجهاد التأكسدي، الذي يعد أحد العوامل الرئيسية للتدهور المعرفي المرتبط بالتقدم في العمر.

كما تشير التقارير إلى أن مركب "إل ثيانين" قد يساعد على تحسين بعض الوظائف الدماغية، مثل سرعة الاستجابة للمعلومات والحفاظ على الانتباه والتركيز.

تحسين التمثيل الغذائي

تدعم مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأخضر، خاصة مركب "إي جي سي جي"، تعزيز قدرة الجسم بشكل طفيف على حرق الدهون والسعرات الحرارية.

وفقا لمجلة "هيلث"، أظهرت مراجعة أوسع للدراسات أن مكملات الشاي الأخضر ترتبط بفقدان الدهون عند اقترانها بممارسة الرياضة، إلا أن التأثير كان محدودا.

تحسين صحة القلب

ومن بين فوائد الشاي الأخضر، الحفاظ على صحة الأوعية الدموية وتقليل فرص تصلب الشرايين.

ويساعد تناوله بانتظام على خفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي، وخفض مستويات الكوليسترول الضار والكوليسترول الكلي.

استقرار مستويات السكر في الدم

من المحتمل أن يدعم شرب الشاي الأخضر التحكم في مستويات السكر لدى الأشخاص المصابين بمرض السكري من النوع الثاني.

ويرتبط الشاي الأخضر بانخفاض مستوى سكر الدم أثناء الصيام، كما يقلل من مقاومة الإنسولين.

ومع ذلك، فإن نتائج الأبحاث ليست متطابقة دائما، إذ لم تجد بعض الدراسات تأثيرا واضحا على مستويات الإنسولين أو على فحص الهيموغلوبين السكري، وفق المصدر.

بشرة أكثر صحة

بفضل خصائصه المضادة للأكسدة والالتهاب، تساهم الكاتيشينات الموجودة في الشاي الأخضر في حماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية.

ويعد الضرر الناتج عن هذه الأشعة أحد الأسباب الرئيسية للشيخوخة المبكرة، ومشكلات البشرة مثل الاحمرار وحروق الشمس.

وللشاي الأخضر فوائد لبعض مشكلات الجلد، إذ ربطت دراسة أجريت عام 2016 بين مستخلص الشاي الأخضر وانخفاض حب الشباب لدى البالغات.

لكن هذا المستخلص كان أكثر تركيزا بكثير مما يوجد في كوب من الشاي الأخضر، لذلك لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات.

تحسين محتمل لصحة الأمعاء

توجد علاقة متبادلة بين الشاي الأخضر والبكتيريا النافعة في الأمعاء، فهو قد يشجع نمو بعض أنواعها، بينما يحد من نمو الأنواع الضارة.

في المقابل، تفكك البكتيريا النافعة مركبات الشاي الأخضر إلى جزيئات أصغر، قد تساهم في إظهار بعض آثاره الصحية على الجسم.