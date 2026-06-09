ويقول أرڤيند تشاندرايثيفا، استشاري طب السكتة الدماغية وأخصائي الأعصاب في مستشفى جامعة كوليدج لندن: "الناس يخافون من الموت بسبب السرطان، لكنهم يخافون من العيش بعد السكتة الدماغية".

وأوضح تشاندرايثيفا أن ارتفاع السمنة واستهلاك الأطعمة فائقة المعالجة، إلى جانب أنماط الحياة الخاملة وقلة النوم، إضافة إلى تعاطي المخدرات الترفيهية، تساهم في ارتفاع نسب المصابين بالسكتة الدماغية.

الخبر المشجع هو أن حوالي 90 بالمئة من السكتات الدماغية يمكن الوقاية منها، وأن "منتصف العمر هو الفترة التي تبنى فيها الأسس"، وفقا لما نقلته صحيفة التلغراف عن تشاندرايثيفا.

فحص الرجفان الأذيني

من أصعب الجوانب في الوقاية من السكتة الدماغية هو أن عددا من عوامل خطرها تكون صامتة، فالرجفان الأذيني يعد من أكثر اضطرابات نظام القلب شيوعا في العالم ويؤثر على واحد من كل خمسة أشخاص، ومع ذلك فليست له أعراض واضحة.

وقال نيكيل أهلواليا، طبيب القلب والباحث السريري في مركز باتريس للقلب، إن الأشخاص المصابين بالرجفان الأذيني أكثر عرضة بخمس مرات للإصابة بالسكتة الدماغية، وهو يسبب واحدا من كل أربع سكتات.

وبحسب أهلواليا، تحدث السكتات الدماغية المرتبطة بالرجفان الأذيني في سن أصغر وتسبب إعاقات أكبر.

الإقلاع عن التدخين

ويعد التدخين أحد أبرز عوامل خطر السكتة الدماغية، وتحتوي السجائر على مئات المواد الكيميائية التي تضر الأوعية الدموية وتزيد الالتهاب وتصلب الشرايين وتزيد الجلطات، بحسب تشاندرايثيفا.

حذر الخبير ذاته من السجائر الإلكترونية ومن أكياس النيكوتين، مؤكدا أنها مضرة بالصحة العامة.

تجنب تناول الكثير من الملح واتباع النظام المتوسطي

تناول كميات كبيرة من الملح هو أحد أكبر أسباب ارتفاع ضغط الدم الذي يعد أحد أقوى عوامل خطر السكتة الدماغية.

وتعرف الوجبات الجاهزة، والسريعة، والوجبات الخفيفة المصنعة، والصلصات المعبأة باحتوائها على نسب كبيرة من الملح، وينصح بالطهي في المنزل وتجنب الإكثار من الملح في الوجبات.

وبحسب أهلواليا، ثبت أن النظام الغذائي المتوسطي يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة تصل إلى 30 بالمئة.

الفحوصات الدورية

ينصح بمتابعة المؤشرات الصحية الأساسية كضغط الدم، والكوليسترول، ومستويات السكر في الدم، ومؤشر كتلة الجسم بشكل منتظم، خاصة في سن الأربعين.

استخدام التكنولوجيا لفحص ضغط الدم

تتيح الساعات الذكية مثل ساعات "آبل" قياس ضغط الدم وتحليل كيفية استجابة الأوعية الدموية لضربات القلب وتنبيه المستخدمين عند استشعار علامات ارتفاع ضغط الدم.

ممارسة التمارين الرياضية

"لا يوجد تمرين واحد مثالي للوقاية من السكتة الدماغية، الأفضل هو ما تستمتع به وتستمر عليه، سواء كان السباحة أو الجري أو التاي تشي. الاستمرارية أهم من الشدة"، يقول الدكتور أهلواليا.

التعامل مع مشاكل النوم

أصبحت مشاكل النوم عامل خطر لم يُنتبه إليه كثيرا، ويؤكد خبراء أن نمط الحياة الحديث يميل إلى السهر وقلة النوم.

وشرح أهلواليا أن النوم السيئ مرتبط بارتفاع ضغط الدم واختلال الهرمونات وزيادة خطر السكتات الدماغية.