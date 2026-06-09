وبحسب موقع "فيري ويل هيلث"، قد تساعد مكاتب العمل القابلة للتعديل، التي تتيح العمل وقوفا، في تعويض الآثار السلبية لفترات الجلوس الطويلة.

التأثير الإيجابي على وضعية الجسم

تساعد مكاتب العمل وقوفا على تصحيح وضعية الرأس المتقدمة إلى الأمام، مما يقلل من إجهاد الرقبة والانزعاج العضلي الهيكلي أثناء العمل على الحاسوب.

تحسين آلام أسفل الظهر

وجدت دراسة أجريت عام 2026 أن التناوب بين الجلوس والوقوف باستخدام مكتب قابل للتعديل بين الوضعيتين أدى إلى تقليل آلام أسفل الظهر، مع تحسين التركيز والحضور الإنتاجي في العمل.

المساعدة في تقليل خطر الإصابة بمتلازمة النفق الرسغي

قد تؤدي الوضعيات غير المريحة للذراع أو المعصم عند استخدام المكاتب غير القابلة للتعديل إلى زيادة خطر الإصابات المهنية، مثل متلازمة النفق الرسغي (CTS).

المساهمة بشكل محدود في إدارة الوزن

رغم أن الوقوف أثناء العمل ليس بديلا عن النشاط البدني، فإنه يحرق سعرات حرارية أكثر من الجلوس.

وارتبط الاستخدام طويل الأمد للمكاتب القابلة للتبديل بين الجلوس والوقوف بتقليل الوقت الخامل وتحسين بعض مؤشرات الصحة القلبية والتمثيل الغذائي.

السلبيات المحتملة للمكاتب المخصصة للوقوف

قد يؤدي الوقوف طوال يوم العمل إلى آثار سلبية أيضا، مثل:

الشعور بعدم الراحة في الساقين والقدمين

يفرض الوقوف الثابت لفترات طويلة حملا ميكانيكيا كبيرا على الكعبين والكاحلين واللفافة الأخمصية، مما قد يؤدي إلى ألم موضعي وإرهاق.

مشكلات في الجهاز الدوري

قد يتسبب الوقوف الثابت لفترات طويلة في تجمع الدم داخل الأطراف السفلية، مما قد يزيد من خطر الإصابة باضطرابات الدورة الدموية المرتبطة بالوقوف.

انخفاض الأداء المعرفي

يصعب أداء المهام التي تتطلب تركيزا عاليا أثناء الوقوف؛ إذ تشير الأبحاث إلى أن الجلوس قد يكون أكثر ملاءمة لتحقيق أفضل أداء ذهني عندما تتطلب المهمة تركيزا مكثفا.