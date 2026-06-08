ويوصى باختيار وجبات خفيفة تجمع بين الحلاوة الطبيعية والبروتين أو الدهون والألياف لمساعدة الجسم على كبح الرغبة في تناول السكر دون التسبب في ارتفاع سريع في مستويات سكر الدم، وفق مجلة "هيلث".

التمر المحشو

التمر في الأصل حلو المذاق وغني بالعناصر الغذائية ويوفر الألياف والمعادن كالبوتاسيوم والمغنيسيوم والنحاس.

وينصح بإضافة زبدة المكسرات إلى التمر من أجل خلق توازن، وإضافة البروتين والدهون لدعم استقرار السكر في الدم.

الفاكهة المجمدة المغطاة بالشوكولاتة

توفر الفاكهة المجمدة المغطاة بالشوكولاتة مزيجا من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة وتشبع رغبة الجسم في تناول الحلويات.

ومن جهة أخرى، تساعد الألياف الموجودة في الفاكهة على إبطاء الهضم ومنع ارتفاع سكر الدم.

ألواح الزبادي اليوناني المجمدة

يعد الزبادي اليوناني مصدرا ممتازا للبروتين ويكبح الشعور بالجوع ويحافظ على استقرار سكر الدم ويقلل من الرغبة في تناول السكريات.

المكسرات المغطاة بالشوكولاتة

يمكن تغطية المكسرات مثل الفول السوداني واللوز والكاجو والفستق والجوز بحشوة الشوكولاتة، لتعزيز الشعور بالشبع والحفاظ على مستويات طاقة مستمرة.

التين المجفف

يشبه التين المجفف الحلوى الطبيعية، لكنه غني بالعناصر الغذائية ويعد مصدرا جيدا للحديد والبوتاسيوم والألياف.

شرائح التفاح مع زبدة المكسرات

يعرف التفاح بغناه بالألياف وفيتامين سي، بينما توفر زبدة المكسرات البروتين والدهون الصحية.

سبب اشتهاء السكر باستمرار

في حال ملاحظة تزايد الرغبة في تناول السكر كل يوم، فإن ذلك قد يكون علامة على:

خلل في الوجبات

أخذ فترة طويلة بين وجبة وأخرى

عدم تناول ما يكفي من الطعام

لتقليل الرغبة في تناول السكريات ينصح بـ: